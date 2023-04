Un quatrième grand fournisseur de service sans fil voit le jour au Canada

MONTRÉAL et CALGARY, le 3 avril 2023 /CNW/ - Québecor inc. (« Québecor ») et Shaw Communications Inc. (« Shaw ») annoncent avoir complété le processus d'acquisition de Freedom Mobile inc. (« Freedom ») par Vidéotron ltée (« Vidéotron »), une filiale de Québecor, créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel qu'attendent les consommateurs canadiens ainsi que les autorités gouvernementales et réglementaires (la « Transaction Freedom »).

Comptant, ensemble, sur la confiance de plus de 3,5 millions de clients en mobilité et sur l'expertise de près de 7 500 employés, Freedom et Vidéotron possèdent une force de frappe considérable qui leur permettra de perturber encore davantage le marché canadien du sans-fil.

« Nous sommes très fiers de procéder officiellement à l'acquisition de Freedom Mobile et de pouvoir compter sur son empreinte canadienne ainsi que sur l'expertise et l'expérience de ses employés, a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. L'alliance de Freedom et de Vidéotron va transformer durablement le marché canadien du sans-fil au bénéfice des consommatrices et des consommateurs qui, dans ce nouveau contexte de saine concurrence que nous proposons, auront accès à des produits et à des services innovants à meilleur prix. »

Depuis le début du processus d'acquisition, alors que de nombreux obstacles ont été franchis avec succès, Vidéotron et Québecor ont su démontrer que leurs clients ont bénéficié de meilleurs tarifs, de meilleurs produits et du meilleur service à la clientèle qui soit en raison, notamment, des investissements historiques massifs qu'elles ont réalisés et de la priorité qu'elles accordent à la satisfaction de leurs clientèles.

« Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre pour les Canadiennes et les Canadiens. Forts du succès qu'obtient Vidéotron au Québec jumelé au savoir-faire des équipes de Freedom, nos clients pourront désormais profiter de nos compétences combinées, et de l'attention soutenue comme de la grande considération que nous leur portons. En terminant, nous tenons à saluer la grande collaboration de Shaw et de Rogers tout au long de ce processus porteur pour l'avenir économique du Canada », a ajouté M. Péladeau.

« Nous sommes immensément fiers de ce que notre équipe a accompli au cours des dernières années pour faire de Freedom Mobile un concurrent solide en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Nous sommes convaincus qu'avec ces actifs sous la direction de Québecor, les Canadiennes et les Canadiens continueront de bénéficier d'une concurrence et d'investissements accrus dans le sans-fil, ainsi que de prix plus abordables », a déclaré Brad Shaw, chef de la direction et président du conseil d'administration de Shaw.

Des avantages immédiats pour les consommateurs canadiens

Déterminée à faire baisser les prix au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens, Vidéotron s'est engagée auprès du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, notamment à :

Faire en sorte que sur une période de dix ans, les forfaits qu'offrira Freedom seront 20 % plus abordables que les forfaits équivalents actuellement offerts par les titulaires dans les marchés de la Colombie-Britannique, de l' Alberta et de l' Ontario ;



Maintenir les prix dont bénéficient les clients actuels de Freedom pour une durée de cinq ans. De plus, ceux-ci verront la limite de données locales de leur forfait bonifiée automatiquement de 10 %, et ce, sans aucuns frais additionnels. Sans compter que, à l'instar de Vidéotron, Freedom participera à l'intérieur de son empreinte filaire au programme Familles Branchés disponible pour les familles et les aînés canadiens à faible revenu;



Mettre à niveau les infrastructures de Freedom en investissant plus de 150 M $ ce qui permettra, entre autres, à 90 % de ses clients d'avoir accès au réseau 5G avec l'aide d'un appareil compatible d'ici deux ans. Notons que Québecor s'est engagée à conserver les licences de spectre de Freedom pour une période d'au moins 10 ans suivant la date de leur transfert.



Finalement, ayant récemment acquis le fournisseur indépendant de service de télécommunication VMedia inc., Vidéotron sera, au cours des prochains mois, en mesure d'offrir à la clientèle de la Colombie-Britannique, de l' Alberta , du Manitoba et de l' Ontario des forfaits multi-services très avantageux incluant non seulement le sans-fil, mais aussi l'Internet et la télévision.

Détails de la transaction

L'acquisition a été effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,85 milliards de dollars. Vidéotron a versé 2,17 milliards de dollars en espèces et pris en charge certaines dettes, principalement des obligations locatives. La contrepartie versée est assujettie à certains ajustements postérieurs à la clôture. Le montant en espèces a été financé en partie au moyen d'une nouvelle facilité de crédit à terme garanti de Vidéotron d'un montant de 2,1 milliards de dollars conclue avec un syndicat d'institutions financières et composée de trois tranches de tailles identiques échéant respectivement en octobre 2024, avril 2026 et avril 2027.

Règlement entre Vidéotron et Rogers

Vidéotron et Rogers ont également réglé un différend commercial en lien avec un réseau 4G/LTE partagé au Québec et dans la région d'Ottawa. Les entreprises demeurent engagées à poursuivre cette entente et à investir dans le réseau conjoint au plus grand bénéfice de leurs clients respectifs.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris, sans s'y limiter, des énoncés sur la conclusion de la Transaction Freedom, sur la pérennisation attendue de Freedom comme quatrième fournisseur de services sans-fil viable, sur les avantages et les effets anticipés de la Transaction Freedom, sur les engagements pris auprès du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, sur les avantages pour les consommateurs canadiens de la Transaction Freedom, sur le développement du réseau de Freedom et celui de Vidéotron et les investissements qui y seront faits ainsi que sur l'offre de produits et services supplémentaires qui sera faite aux clients de Freedom. On reconnaît parfois l'information prospective à l'emploi de termes et de locutions tels que « devoir », « anticiper », « croire que », « s'attendre à », « avoir l'intention de », la marque du conditionnel ou du futur et des expressions similaires.

Il faut noter que toute information prospective est, par définition, susceptible d'être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs pourraient faire différer sensiblement nos résultats réels et les événements futurs de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans l'information prospective, ou pourraient faire en sorte que les objectifs, les stratégies et les intentions actuels de Québecor soient modifiés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'issue et le calendrier des litiges potentiels associés à la Transaction Freedom, lesquels pourraient notamment entraîner des changements dans les paramètres de la Transaction Freedom; les responsabilités ou les coûts potentiels non connus associés à la Transaction Freedom; l'incapacité à réaliser les avantages anticipés de la Transaction Freedom dans les délais prévus ou du tout; l'incapacité de Vidéotron à intégrer avec succès les activités de Freedom, l'incapacité de Vidéotron de continuer à développer avec succès son réseau ou celui de Freedom, l'incapacité de Vidéotron de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires et de développement ou de gérer sa croissance et son expansion et les conditions économiques, commerciales et politiques générales. Par conséquent, nous invitons les investisseurs et les investisseuses à faire preuve de prudence dans l'examen des énoncés qui contiennent de l'information prospective et les avertissons qu'il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l'égard des résultats ou des plans de Québecor. Nous ne pouvons garantir que l'information prospective se concrétisera et nous conseillons aux lecteurs et lectrices de ne pas s'y fier indûment. L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse représente les attentes en date des présentes et elle peut changer par la suite. Une analyse complète des autres risques qui touchent Quebecor est également présentée dans ses rapports et dépôts publics, qui sont disponibles sous son profils à www.sedar.com.

L'information prospective est incluse dans les présentes afin de fournir des renseignements sur la Transaction Freedom et les avantages anticipés de celle-ci. Les lectrices et lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Québecor n'est pas tenue (et elle décline expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l'information prospective, les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.

À propos de Québecor inc.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement et des médias d'information et de culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de l'industrie. Par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

L'entreprise québécoise Québecor (TSX : QBR. A, QBR. B) emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement plus de 400 organismes dans des domaines essentiels, tels que la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

À propos de Shaw Communications Inc.

Shaw est une importante entreprise canadienne de connectivité. La division filaire (Wireline) regroupe les entités Consommateurs et Affaires. La première dessert les clients résidentiels et leur fournit des services d'Internet à large bande, de Wi-Fi (Shaw Go), de télévision et de téléphonie numérique. La seconde dessert les clients commerciaux et leur fournit des services d'Internet, de données, de Wi-Fi, de téléphonie numérique et de télévision.

La division sans fil (Wireless) fournit des services de voix et de données LTE. Shaw est inscrite aux bourses de Toronto et de New York et figure à l'indice S&P/TSX 60 (Symbol: TSX - SJR.B, NYSE - SJR, and TSXV - SJR.A). Pour en savoir davantage, consultez www.shaw.ca.

