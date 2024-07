MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - À peine plus d'un an après l'acquisition de Freedom Mobile, Québecor est fière d'annoncer qu'elle a respecté l'ensemble des neuf engagements pris par sa filiale Vidéotron ltée auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au moment de la transaction survenue le 3 avril 2023.

Le Rapport de statut d'avancement des engagements de Vidéotron ltée remis le 3 juillet à ISDE fait foi de ces avancées remarquables qui incluent, notamment :

le maintien des prix des forfaits sans fil par la mise en place d'une politique de gel de prix pour les clients existants et futurs de Freedom Mobile;

par la mise en place d'une politique de gel de prix pour les clients existants et futurs de Freedom Mobile; la promotion de la concurrence et la baisse des prix en sans-fil par l'offre de forfaits mobiles abordables soutenus par une expérience client bonifiée ayant largement contribué à faire diminuer l'indice des prix à la consommation lié aux services cellulaires de 26,6 % 1 dans l'année qui a suivi l'acquisition de Freedom Mobile;

et par l'offre de forfaits mobiles abordables soutenus par une expérience client bonifiée ayant largement contribué à faire diminuer l'indice des prix à la consommation lié aux services cellulaires de 26,6 % dans l'année qui a suivi l'acquisition de Freedom Mobile; l'extension des services de Freedom Mobile et de Fizz au Manitoba ainsi que dans plusieurs autres marchés canadiens grâce aux ententes ERMV 2 .

ainsi que dans plusieurs autres marchés canadiens grâce aux ententes ERMV . l'offre de forfaits 5G à bas prix, à un nombre toujours croissant de Canadiennes et de Canadiens.

Le rapport complet peut être consulté ici.

Forte de ces accomplissements, Québecor compte continuer à collaborer avec les instances réglementaires et gouvernementales dans le but de renforcer encore davantage la concurrence, et ce, au bénéfice de toutes les consommatrices et de tous les consommateurs canadiens.

1 Source : Statistique Canada 2 Exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV)

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

