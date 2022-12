QUÉBEC VERSE UNE AIDE D'URGENCE DE 6 M$ POUR MIEUX SOUTENIR LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

SHERBROOKE, QC, le 11 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Pour répondre aux besoins croissants des Québécois qui sollicitent de l'aide alimentaire, le gouvernement du Québec accorde une aide d'urgence de 6 millions de dollars aux Banques alimentaires du Québec.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le directeur général des Banques alimentaires du Québec, M. Martin Munger, s'est également joint à cette annonce importante pour le milieu communautaire qui est confronté à des défis liés à l'inflation et à la hausse des coûts des aliments et des denrées.

Les sommes accordées par notre gouvernement permettront aux Banques alimentaires du Québec de faire le plein de denrées supplémentaires et d'appuyer son réseau composé de 32 membres, notamment 19 membres Moisson, qui assurent une présence dans l'ensemble du territoire québécois. Ainsi, ce sont plus de 1200 organismes de terrain en lien avec ces partenaires qui se verront octroyer des moyens complémentaires pour venir en aide aux Québécoises et Québécois qui sollicitent leurs services en aide alimentaire.

Une aide totale de 14 millions de dollars en 2022

Avec l'aide d'urgence de 6 millions de dollars annoncée aujourd'hui et la somme de 5 millions de dollars accordée en juin dernier, les investissements du gouvernement du Québec en 2022 pour appuyer les Banques alimentaires du Québec totalisent maintenant 11 millions de dollars. S'ajoute à ce montant un investissement de 3 millions supplémentaires qui a également été octroyé à d'autres organismes d'aide alimentaire qui sont présents sur le terrain, ce qui porte à 14 millions de dollars l'aide financière octroyée par le gouvernement du Québec en la matière en 2022.

Citations

« Avec cette aide d'urgence, notre gouvernement répond aux besoins pressants et croissants des banques alimentaires qui sont confrontées à l'inflation et à la hausse du coût de la vie. Nous avons entendu les demandes de soutien déposées par les Banques alimentaires du Québec et cette solution leur permettra de continuer à appuyer les personnes et familles québécoises qui sollicitent de l'aide alimentaire. Ainsi, ces nouvelles sommes auront des retombées extrêmement bénéfiques pour que personne ne soit laissé derrière non seulement à l'aube de la période des Fêtes, mais également tout au long de l'année. »

Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« En plus d'être des acteurs importants en matière d'aide alimentaire au Québec, le réseau des Banques alimentaires du Québec et les organismes qu'il sert jouent un rôle important dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et, par le fait même, contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, deux objectifs qui figurent parmi les priorités de notre gouvernement. Aussi doivent-ils pouvoir compter sur des infrastructures adéquates et suffisantes afin d'être en mesure de répondre à l'augmentation du recours à l'aide alimentaire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Dans une société comme la nôtre, il est inconcevable de manquer de nourriture. Je suis heureuse que notre gouvernement rehausse son soutien aux banques alimentaires qui redistribuent toutes les denrées disponibles. Situé dans Saint-François, mais au service de la région, Moisson Estrie est l'un de ces organismes exemplaires très présents dans notre communauté pour les personnes en situation de vulnérabilité économique. »

Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Les organismes d'aide alimentaire de notre réseau font face à un niveau de demandes jamais vu dans l'histoire de notre organisation. À travers la province, la pression sur nos membres est immense à l'heure actuelle, c'est pourquoi le soutien annoncé par les ministères aujourd'hui, que ce soit pour l'achat à court terme de denrées ou pour la mise en place d'infrastructures plus adaptées, est un réel soulagement pour nous. »

M. Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

Faits saillants

Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec contribue à nourrir, chaque mois, de nombreuses personnes qui ont besoin d'aide alimentaire.

contribue à nourrir, chaque mois, de nombreuses personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Le réseau des Banques alimentaires du Québec est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres Associés et il dessert près de 1 200 organismes locaux.

En 2021-2022, le réseau des Banques alimentaires du Québec a mobilisé 476 supermarchés pour le Programme de récupération en supermarchés (PRS), permettant la récupération de 6,2 millions de kilogrammes de denrées et évitant ainsi l'émission de plus de 5 900 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) puisque ces aliments ont pu être consommés, plutôt que jetés ou compostés. L'organisme vise pour l'année 2025, par le biais du PRS, à collaborer avec près de 645 détaillants et à récupérer ainsi plus de 8,5 millions de kilogrammes de nourriture.

Annexe

Région Bénéficiaire Description du projet Montant

accordé Abitibi-Témiscamingue Centre de Bénévolat de la

Vallée-de-l'Or Construction d'un nouvel

établissement 500 000 $ Bas-Saint-Laurent Moisson Kamouraska Construction d'un nouvel

établissement 400 000 $ Montérégie Moisson Rive-Sud Acquisition d'un terrain et

construction d'un nouvel

établissement 250 000 $ Estrie SOS

Dépannage/Moisson

Granby Agrandissement d'infrastructures 250 000 $ Bas-Saint-Laurent Moisson Mitis Acquisition d'équipements de

transformation alimentaire 227 808 $ Laurentides Moisson Laurentides Aménagement d'une cuisine de

transformation alimentaire et

acquisition d'un générateur électrique 293 299 $ Estrie Moisson Estrie Aménagement d'en espace

d'entreposage 64 970 $ Montréal Moisson Montréal Amélioration de l'unité de

transformation et achat

d'équipements 216 593 $ Mauricie et Centre-du-

Québec Moisson Mauricie/Centre-

du-Québec Aménagement et installation

d'équipements 210 648 $ Saguenay-Lac-Saint-

Jean Moisson Saguenay-Lac-

Saint-Jean Aménagement d'un nouvel entrepôt 203 173 $ Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine Collectif Aliment-Terre Aménagement de nouveaux locaux 58 272 $ Capitale-Nationale Moisson Québec Investissement dans les équipements 21 898 $ Nord-du-Québec Carrefour communautaire

de Chibougamau Aménagement d'espaces

d'entreposage 6 855 $

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

