Québec verse plus de 110 000 $ à Réseau Environnement pour prolonger son Programme d'excellence pour la biodiversité

QUÉBEC, le 10 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie à Réseau Environnement une subvention de 110 000 $ pour les deux prochaines années pour lui permettre de prolonger son Programme d'excellence pour la biodiversité. Ce programme vise à rallier le plus grand nombre possible de municipalités pour ensuite les accompagner dans leurs démarches visant à assurer la préservation et la mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire.

C'est ce qu'a fait savoir ce samedi le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, alors accompagné du président-directeur général de Réseau Environnement, M. Mathieu Laneuville.

Cette nouvelle somme, qui fait suite à une première subvention de 271 000 $, permettra de continuer à soutenir adéquatement les municipalités qui veulent agir pour conserver les milieux naturels présents sur leur territoire. De nombreux projets ont d'ailleurs été réalisés dans différentes municipalités grâce à la première subvention, notamment le développement d'une boîte à outils, la mise en place d'un réseau d'échange de bonnes pratiques et d'accompagnement et des formations. Un premier événement de reconnaissance, qui a permis de récompenser l'implication et les efforts des 17 municipalités, villes et MRC participant au programme, s'est également tenu en mars 2022.

Dans le cadre de son Programme d'excellence pour la biodiversité, Réseau Environnement offre une démarche privilégiée au milieu municipal pour qu'il intègre la conservation de la biodiversité dans ses activités. L'organisme vise à favoriser, notamment, la mise en valeur des écosystèmes, l'acquisition de connaissances sur la présence d'espèces menacées ou vulnérables et une meilleure gestion des espèces exotiques envahissantes sur le territoire.

Avec ce montant additionnel, il poursuivra le développement du Programme d'excellence pour la biodiversité dans le but de le bonifier pour répondre aux besoins des organismes municipaux et accroître les actions et le partage de bonnes pratiques favorisant la diversité biologique à travers le Québec.

« Je tiens à saluer les municipalités qui agissent concrètement pour nous permettre d'atteindre nos ambitieux objectifs. Vous jouez un rôle essentiel, et cette subvention s'inscrit totalement dans la continuité des engagements pris avec notre Plan Nature annoncé en ouverture de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. En effet, chaque geste compte pour atteindre nos prochaines cibles de conservation de la biodiversité, et les municipalités sont des acteurs de premier plan pour y arriver. Cette collaboration est donc toute naturelle et elle a déjà commencé à porter fruit, avec la réalisation de projets qui feront assurément une différence pour nos milieux naturels. Merci à Réseau Environnement pour tout le travail réalisé et aux municipalités qui travaillent à la conservation de nos milieux naturels. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Programme d'excellence pour la biodiversité (PEXBD) est organisé et mené de main de maître par Réseau Environnement. Ce programme est l'un des exemples phares dont les municipalités du Québec ont tant besoin pour se surpasser par l'excellence des pratiques et protéger la biodiversité, tout en misant sur le partage d'expertise. Année après année, les municipalités récipiendaires témoignent de leur originalité et sont récompensées pour les efforts soutenus qu'elles déploient pour faire du Québec un leader de la préservation de la biodiversité et de sa mise en valeur. C'est pourquoi le gouvernement est fier d'épauler de nouveau Réseau Environnement avec une bonification du financement du PEXBD. »

Mathieu Laneuville, ing., M. Sc. A, président-directeur général de Réseau Environnement

La 15 e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15) a pour objectif le renouvellement des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité pour la période 2022-2023 qui sera appliqué par les États membres de la Convention sur la diversité biologique. La CdP-15 devait initialement avoir lieu en Chine en 2020, mais elle a été reportée et déplacée en raison de la situation pandémique.

Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15) a pour objectif le renouvellement des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité pour la période 2022-2023 qui sera appliqué par les États membres de la Convention sur la diversité biologique. La CdP-15 devait initialement avoir lieu en Chine en 2020, mais elle a été reportée et déplacée en raison de la situation pandémique. Le gouvernement du Québec s'est déclaré lié à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 1992. Son secrétariat est établi à Montréal depuis 1996. Le gouvernement du Québec est, entre autres, responsable de la mise en œuvre de la Convention sur son territoire, en tant qu'État fédéré.

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif qui rassemble des expertes et des experts des domaines public, privé et parapublic qui travaillent dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, de l'air, des changements climatiques, de l'énergie, des sols, des eaux souterraines et de la biodiversité.

L'expérience de Réseau Environnement dans les programmes d'excellence avec les municipalités, cumulée à l'expertise des membres qui ont pris part à l'élaboration du Programme d'excellence pour la biodiversité, peut donc grandement contribuer à la protection et à la mise en valeur de la biodiversité du Québec et, par le fait même, à la qualité de vie de millions de citoyens et de citoyennes.

