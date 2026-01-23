Québec soutient les jeunes personnes handicapées par un programme d'expérience de travail

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, annonce la mise en œuvre d'un programme d'expérience de travail destiné aux jeunes personnes handicapées élèves du secondaire ou étudiants de niveau collégial ou universitaire. Cette initiative vise à leur offrir un premier contact avec le monde du travail durant leur parcours scolaire et à soutenir leur transition vers l'emploi.

Une immersion en milieu de travail permet aux jeunes personnes handicapées de se familiariser avec les réalités des milieux professionnels et de développer des compétences essentielles.

En misant sur une intervention précoce et sur l'accompagnement des participants et des employeurs, le programme répond aux besoins des jeunes personnes handicapées, réduit les obstacles à l'emploi et renforce leur autonomie professionnelle et financière. Ce programme constitue par ailleurs un levier pour les entreprises en soutenant le recrutement et l'accueil de talents dans des conditions favorables et durables.

La mise en œuvre du programme est confiée à l'organisme Soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi (SPHERE), reconnu pour son expertise en accompagnement vers l'emploi et en développement de milieux de travail inclusifs.

« En permettant aux jeunes personnes handicapées d'acquérir une première expérience de travail dès leur parcours scolaire, nous leur donnons les moyens de révéler leur plein potentiel. En accompagnant les employeurs, ce programme contribue à élargir le bassin de main-d'œuvre et à répondre aux besoins du Québec en misant sur l'ensemble de ses talents. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous constatons sur le terrain que cette approche permet de réduire les obstacles à l'intégration en emploi des jeunes en situation de handicap. Elle leur offre un cadre plus flexible et mieux adapté à leur réalité, ce qui leur permet d'explorer le marché du travail à leur rythme, de développer leur confiance et d'acquérir une première expérience professionnelle dans des conditions favorables. »

Nancy Moreau, directrice générale de SPHERE

Faits saillants

Par cette initiative, le gouvernement du Québec poursuit le déploiement de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées afin de favoriser des parcours professionnels plus fluides, plus inclusifs et plus équitables et de reconnaître pleinement le potentiel des personnes handicapées.

Ce programme s'adresse à des élèves du secondaire ainsi qu'à des étudiants de niveau collégial ou universitaire de moins de 30 ans qui souhaitent travailler durant leurs études, tant pendant l'année scolaire que durant la période estivale; repose sur la conciliation études-travail, une approche reconnue comme un facteur clé de réussite scolaire et d'intégration professionnelle; vise à offrir à 100 nouveaux participants par année une expérience de travail durant l'année scolaire et la période estivale.

