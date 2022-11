Québec solidaire veut que les prestations du gouvernement suivent le coût de la vie

QUÉBEC, le 27 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Face à la hausse drastique du coût de la vie, Québec solidaire propose qu'à l'occasion de la mise à jour économique du mois de décembre, la CAQ indexe de manière bi-annuelle les prestations du gouvernement du Québec afin que celles-ci reflètent mieux l'évolution de l'inflation.

« Dans un contexte d'inflation galopante, le rôle du gouvernement devrait être d'atténuer les impacts de la hausse du coût de la vie et de diminuer les inégalités. Avec ses baisses d'impôts mal ciblées et ses chèques distribués tous azimuts, François Legault nous prive de précieux revenus qui devraient être utilisés pour aider ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Le gouvernement doit agir partout où il le peut pour soulager la population, et indexer les prestations deux fois par an plutôt qu'une seule est un premier pas dans la bonne direction », fait valoir Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de finances.

L'indexation biannuelle proposée par Québec solidaire ciblerait les prestations gouvernementales suivantes:

Crédit d'impôt pour solidarité ;

RRQ (retraites et rentes d'invalidité) ;

CNESST (accidents de travail) ;

Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ;

Pensions de retraite du secteur public ;

Aide financière aux études (AFE) ;

Indemnisations des victimes d'actes criminels (IVAC) ;

Aide sociale.

Cette proposition solidaire viendrait aider directement les tranches de la population qui subissent le plus les effets de l'inflation, notamment les personnes aînées.

« L'État québécois a un devoir d'aider les gens qui ont contribué à le bâtir et qui reçoivent très peu en retour. L'indexation des rentes deux fois par année, c'est un minimum pour mieux protéger les aînés de l'inflation. La pension fédérale est indexée 4 fois par année, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capables au Québec de le faire au moins deux fois par année », a déclaré Christine Labrie, responsable solidaire des dossiers reliés aux aînés.

Québec solidaire fera de la lutte à l'inflation sa priorité de la prochaine session parlementaire. Le parti talonnera le gouvernement Legault afin qu'il protège de manière concrète et efficace la population québécoise face à la crise historique du coût de la vie.

