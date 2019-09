Québec solidaire veut éliminer progressivement les voitures à essence

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a déposé jeudi un important projet de loi visant à éliminer progressivement les voitures à essence à partir de 2030. Il s'agit du deuxième projet de loi visant à protéger l'environnement déposé par Québec solidaire cette semaine.

« Le transport routier est responsable de 34% de nos émissions de GES. C'est le secteur le plus polluant du Québec, et la grosse part de gâteau de ces émissions-là, elle revient au transport de personnes. Pour réduire nos émissions de GES, il faut s'y attaquer en éliminant progressivement les voitures à essence à partir de 2030 jusqu'à l'électrification complète du parc automobile québécois en 2050. Ce n'est pas saugrenu ni radical. Des États comme Israël, la Norvège, la France et la Grande-Bretagne ont déjà emboîté le pas. Et ce ne sont pas exactement des républiques socialistes! » a expliqué Manon Massé.

Au Québec, grâce à l'hydroélectricité, la voiture électrique est beaucoup plus avantageuse pour l'environnement que la voiture à essence. Selon une étude du CIRAIG commandée par Hydro-Québec, après 150 000 km la voiture électrique québécoise émet 65 % moins de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence. Les voitures électriques auront très bientôt une durée de vie plus grande que les voitures à essence et à partir de 2025, leurs tarifs commenceront à être plus compétitifs.

Voici comment Québec solidaire propose d'éliminer les voitures à essence au Québec en trois étapes:

2030: fin de la vente des voitures à essence neuves. Seules les voitures hybrides et électriques neuves seront vendues. 2040: Fin de la vente de voitures hybrides neuves. Seules les voitures électriques neuves seront en vente. 2050: Les voitures à essence ne sont plus autorisées sur les routes et chemins du Québec.

« Ça ne veut pas dire qu'on veut faire disparaître les voitures. On ne construira pas de métro à Saint-Stanislas non plus! On veut plutôt faire disparaître notre dépendance à l'essence et forcer les constructeurs à s'adapter encore plus rapidement. Déjà, le Ford F-150 électrique est attendu pour 2021 et Harley-Davidson a même dévoilé une moto électrique il y a quelques jours. Ce qu'on propose, c'était nouveau l'an dernier, mais aujourd'hui c'est juste le gros bon sens », a conclu Mme Massé.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

