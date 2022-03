Québec solidaire veut aider les premiers acheteurs

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - En réponse au budget de la CAQ, qui ne propose aucune mesure pour aider les premiers acheteurs à faire face à la surchauffe immobilière, le porte-parole de Québec solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, prend le taureau par les cornes et présente aujourd'hui un plan afin d'aider les familles québécoises à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété.

« Le budget présenté par la CAQ la semaine dernière m'a fait tomber en bas de ma chaise: on dirait qu'il a été écrit dans un monde parallèle où il n'y a ni crise du logement, ni surchauffe immobilière! Depuis trois ans, François Legault a laissé la spéculation exploser et il a laissé le marché exclure les premiers acheteurs sans lever le petit doigt. Au lieu d'envoyer un signal clair aux jeunes familles dans son budget, la CAQ les a abandonnées à la surenchère une fois de plus en leur disant : ne vous inquiétez pas, le marché va se réguler tout seul. Quel aveu d'impuissance! » déplore M. Fontecilla.

Afin de pallier à l'inaction de la CAQ, Québec solidaire propose un plan pour les premiers acheteurs afin de les protéger rapidement de la frénésie spéculative. Ce plan comprendrait notamment les mesures suivantes:

Mise en place d'une taxe sur la spéculation immobilière visant les biens résidentiels revendus moins de cinq ans après leur achat initial ;



Cette taxe serait retournée aux municipalités où elle est perçue et versée dans un fonds dédié à la construction de logements sociaux.



Elle ne s'appliquerait pas aux résidences principales.

Délai minimum pour le dépôt d'une offre d'achat ;

Offres d'achat transparentes pour contrer la surenchère ;

Obligation de procéder à une inspection avant achat ;

Obligation de la garantie légale sauf dans les cas de succession ;

Limite sur la commission des courtiers immobiliers.

« Le marché immobilier est devenu un vrai Far West : à cause de la pression qui pèse sur les petits acheteurs, certaines familles sont contraintes de faire des offres sans inspection ni garantie légale. Ça n'a pas de bon sens! Quand il y a des failles dans le marché, c'est le rôle de l'État de les corriger. La CAQ a raté la dernière occasion qu'elle avait avant la prochaine élection de montrer aux gens qu'elle est là pour les défendre. Le 3 octobre prochain, les gens se souviendront que la CAQ a fait de belles promesses, mais qu'elle n'a pas livré la marchandise », conclut Andrés Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

