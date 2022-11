Québec solidaire siégera au Salon bleu et déposera un projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du président de l'Assemblée nationale concernant le serment au roi, les députés solidaires ont décidé de faire leur entrée au Salon Bleu le 29 novembre prochain et de déposer immédiatement un nouveau projet de loi pour rendre facultatif ce serment. Pour pouvoir déposer le projet de loi, les députés compléteront leur assermentation prochainement.

« Prêter serment au roi, c'est inutile et archaïque. Ça n'a plus sa place dans notre démocratie. La décision du président de l'Assemblée est très décevante, mais elle est claire et sans appel : pour corriger cette injustice pour de bon, il faut adopter un projet de loi. Québec solidaire ne fait pas confiance aux deux partis fédéralistes pour faire ce travail. Quand on veut changer les règles du jeu, on ne peut pas s'en remettre aux autres. Il faut le faire soi-même. Nous allons prendre nos responsabilités, entrer au Salon bleu, et nous assurer que plus personne ne soit obligé de faire ce serment humiliant », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Québec solidaire utilisera tous les moyens parlementaires à sa disposition pour mettre fin à cette obligation illégitime. « Je prends l'engagement auprès du chef du Parti Québécois de collaborer avec lui pour résoudre l'impasse actuelle. Nous sommes ouverts à déposer une motion afin de permettre à tous les députés de siéger sans faire le serment controversé. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour débloquer le cul-de-sac. Mais pour le faire, il faut siéger », ajoute le chef parlementaire de Québec solidaire.

« Les pressions de Québec solidaire et du Parti Québécois ont permis d'obtenir l'engagement de la CAQ de déposer un projet de loi rapidement et c'est tant mieux. Mais qui s'assurera de l'adoption de cette loi au Salon bleu, si aucun indépendantiste n'y siège? Nous allons mettre la pression sur la CAQ et le PLQ, tout en déposant notre propre projet de loi. Ce sera notre premier geste parlementaire de la session », affirme M. Nadeau-Dubois.

Rappelons que le député solidaire Sol Zanetti a déposé un projet de loi dès 2019 pour rendre le serment au roi facultatif pour les élus québécois. Le Parti libéral du Québec a bloqué son adoption en juin dernier.

