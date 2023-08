Québec solidaire salue la rupture prochaine du lien financier entre la Caisse de dépôt et placement du Québec et Policity Ltd

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - Québec solidaire accueille très favorablement la rupture imminente du lien financier entre la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Policity Ltd.

Rappelons que cette entité forme et exploite l'Académie nationale de police d'Israël, où des pratiques répressives y sont enseignées et où sont formés les agents du milieu carcéral. Les cas de torture et de traitements dégradants de prisonniers politiques palestiniens, y compris d'enfants, y sont largement documentés par des organisations de défense des droits de la personne.

La Caisse de dépôt et placement du Québec est l'actionnaire principale de l'entreprise Allied Universal. En 2021, cette dernière s'était portée acquéreur de G4S qui détenait 25% des actions de Policity Ltd.

L'intention de G4S de vendre ses parts de Policity Ltd est accueillie comme une importante victoire de la mobilisation citoyenne sur cet enjeu.

« Grâce à l'engagement et à la mobilisation de la société civile, notre bas de laine collectif, l'argent de nos retraites, ne sera plus lié financièrement à Policity Ltd et à ses activités. C'est un pas de plus dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer que les investissements de la Caisse soient conformes au droit international et aux droits de la personne. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai déposé un projet de loi au mois de mars dernier pour inclure des critères environnementaux et sociaux dans la mission de la Caisse », affirme le député de Maurice Richard et porte-parole de Québec solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi.

Le 2 mai dernier, questionné au sujet de ce lien financier et plus particulièrement sur la torture envers les prisonniers politiques, le patron de la Caisse, Monsieur Emond, avait alors répondu que « ce n'est pas le genre d'activités auxquelles on souscrit du tout ».

Source :

https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1524001-1525000/H1524391.htm

