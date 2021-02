Québec solidaire réclame un Sommet national sur le transport interurbain

QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à la récente suspension de service du transport par autocars dans plusieurs régions du Québec, qui a eu des effets désastreux dans la vie de plusieurs citoyens, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demande une fois de plus au gouvernement de tenir un Sommet national sur le transport collectif régional interurbain afin de se pencher sérieusement sur cet enjeu et d'éviter que les problèmes survenus dans les dernières semaines ne se reproduisent. Elle a déposé une motion à l'Assemblée nationale ce jeudi à ce sujet.

« Les municipalités des régions du Québec doivent être desservies par des services de transport interurbain fiables et de qualité, particulièrement pour les personnes aînées, les jeunes, les personnes immigrantes et les personnes à mobilité réduite et pour l'obtention de soins de santé spécialisés. Dans ma région seulement, on déplore plusieurs histoires dramatiques où certaines personnes n'ont pas pu se rendre à leur rendez-vous médical par manque d'option pour se déplacer et c'est leur santé qui en a payé les frais. On ne peut plus se permettre de prendre en otage les citoyens et citoyennes des régions », affirme la députée solidaire.

La Fédération québécoise des municipalités a d'ailleurs rappelé l'importance de revoir le modèle actuel qui favorise la desserte des liaisons les plus rentables au détriment des régions. Depuis 2019, plusieurs municipalités et MRC demandent à ce qu'une grande réflexion sur le transport collectif interurbain dans les régions du Québec soit entamée.

« Ça va prendre des solutions durables et concertées. On l'a vu avec l'aide d'urgence annoncée par le gouvernement, ça n'a pas empêché certaines compagnies de maintenir leur suspension de services. On ne peut pas continuer de prendre des actions d'urgence seulement lorsque les problèmes deviennent trop graves et que tous les indicateurs sont au rouge, il faut un plan à long terme, ça fait longtemps qu'on le dit à Québec solidaire », conclut Émilise Lessard-Therrien.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]