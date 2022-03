Québec solidaire propose une prestation d'urgence pour les parents de poupons

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - En conférence de presse ce matin, la porte-parole solidaire en matière de famille, Christine Labrie, a proposé une prestation d'urgence pour que les parents de poupons qui n'ont pas trouvé de place en service de garde puissent se sortir la tête de l'eau.

« Aujourd'hui, Québec solidaire propose de créer une Prestation d'urgence de 870$ par mois pour les familles qui n'ont plus accès au RQAP et qui ont un enfant de moins de 18 mois qui attendent toujours de trouver une place. On est en pleine crise du coût de la vie. Hier encore l'Observatoire des tout-petits nous rappelait que la hausse du prix de l'épicerie compromet le développement des enfants. Et savez-vous quelles familles sont les plus précarisées? Celles qui sont obligées de se priver d'un salaire parce que le gouvernement échoue à leur offrir une place en service de garde. Ça doit être une priorité dans le budget de mardi prochain », explique Mme Labrie

Alors que le ministre de la famille continue de vanter ses investissements dans le réseau des CPE, les parents qui vivent maintenant les conséquences de la pénurie sont abandonnés à leur sort. Non seulement la CAQ a échoué à créer des places, mais elle n'a rien à offrir aux familles qui souffrent.

Depuis un an, les femmes du mouvement Ma place au travail sont mobilisées et implorent le gouvernement de déployer des mesures d'urgence pour aider les 51 000 familles qui sont sur la liste d'attente pour une place en CPE, mais il n'y a toujours rien sur la table.

« Le gouvernement doit reconnaître qu'il y a une crise pour l'accès à une place poupon. Il est plus que temps que la CAQ se réveille de sa sieste et donne aux parents ce dont ils ont besoin en cette période critique : une prestation d'urgence pour aider les familles qui sont prises à la gorge par la pénurie de places en CPE », réclame Christine Labrie

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

