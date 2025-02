Québec solidaire propose des quotas d'au moins 75 % d'achat local dans les services publics

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Face à l'incertitude causée par les menaces tarifaires de Trump, Québec solidaire presse le gouvernement Legault de protéger l'économie québécoise. La responsable solidaire en matière d'Économie, Alejandra Zaga Mendez, propose que le gouvernement du Québec fixe des quotas de 75% d'achat local dans tous les contrats publics d'approvisionnement en biens.

« Acheter local, c'est plus qu'un slogan, c'est notre meilleur bouclier pour faire face à l'instabilité économique. Encourager le commerce local individuellement, c'est bien, mais c'est le gouvernement qui peut avoir le plus d'impact, en exigeant un minimum d'achat québécois dans son approvisionnement en biens. Si, du jour au lendemain, nos entreprises ne peuvent plus vendre leurs produits à cause des décisions de Trump, il faut qu'elles aient un marché ici, chez nous. L'objectif est simple: chaque fois qu'on construit une école, il faut que ce soit avec du bois québécois. Chaque fois qu'on va servir un repas dans un hôpital, ce repas-là doit inclure des ingrédients qui sont faits ici, qui sont cultivés au Québec », a déclaré Mme Zaga Mendez.

La députée de Verdun note qu'à l'heure actuelle, seulement 52% de l'approvisionnement en biens dans les services publics sont des produits québécois.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]