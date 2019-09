Québec solidaire occupera le terrain de l'économie cet automne

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En marge du caucus présessionnel de la formation politique, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, presse le gouvernement Legault de s'attaquer aux inégalités économiques dans un contexte favorable de croissance et de surplus gouvernementaux record.

« Cet automne, trop de Québécoises et de Québécois vont voir rouge, et je ne parle pas de la couleur des feuilles. Quand tous les indicateurs économiques sont au vert, je n'accepte pas qu'encore une fois, ce sont les gens déjà riches qui se réservent la plus grosse part du gâteau », déplore Mme Massé. « Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, François Legault a toujours pris du bord des patrons. C'est l'ADQ 2.0! Les libéraux ont passé des années à demander aux gens ordinaires de se serrer la ceinture, ils sont dûs pour un vrai retour d'ascenseur. »

Le parti de la justice économique

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a présenté les trois chantiers économiques de sa formation politique: les disparités salariales, une négociation juste avec les 400 000 travailleuses et travailleurs de la fonction publique, et un encadrement plus serré des géants du Web.

« Les Québécoises et les Québécois savent à quel enseigne on loge. Un Québec libre, un Québec vert, un Québec juste: cet automne, Québec solidaire va s'imposer comme la seule alternative à la CAQ de François Legault », conclut M. Nadeau-Dubois.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Stéphanie Guévremont, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (418) 473-2579 ou stephanie.guevremont@assnat.qc.ca