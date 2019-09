Québec solidaire invite la semaine du climat à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À quelques jours de la grève historique du 27 septembre, Québec solidaire fera grimper la température politique à l'Assemblée nationale toute la semaine en dédiant l'ensemble de ses moyens parlementaires à l'environnement.

Le porte-parole de la formation politique, Gabriel Nadeau-Dubois, a lancé un avertissement au premier ministre Legault: si rien n'est fait pour contrer la crise climatique, toutes les semaines de son mandat seront des semaines du climat.

« La crise climatique cogne aux portes du gouvernement depuis le 1er octobre, mais François Legault fait la sourde oreille. Cette semaine, nous allons nous assurer que les caquistes entendent ce que la jeunesse québécoise va leur dire haut et fort le 27 septembre prochain: il est temps d'arrêter de niaiser », a martelé M. Nadeau-Dubois. « Dans un an, M. Legault va se retrouver avec une crise politique sur les bras s'il est incapable de confronter la crise climatique. Je l'invite à montrer au peuple québécois qu'il est leur homme avant d'être l'homme de Jason Kenney et des lobbyistes du gaz naturel. »

Tous et toutes dans la rue le 27 septembre

M. Nadeau-Dubois a salué la mobilisation historique de la semaine dernière, qui a rassemblé 4 millions de personnes à travers le monde, et appelé la population québécoise à faire l'histoire le 27 septembre prochain.

« En refusant de suspendre les travaux de l'Assemblée nationale le 27 septembre, la CAQ, les libéraux et le PQ ont trahi les employeurs et des institutions d'enseignements qui ont permis à leur monde de participer à cette journée historique. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux à nous rejoindre cette semaine », a affirmé le député de Gouin. « Comme en 2012, la jeunesse québécoise est la bougie d'allumage d'un mouvement qui n'est pas près de s'éteindre! »

L'ensemble du caucus solidaire sera aux côtés de la population québécoise le 27 septembre: Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, Vincent Marissal, Ruba Ghazal, Alexandre Leduc et Andrés Fontecilla marcheront à Montréal; Émilise Lessard-Therrien, à Rouyn-Noranda; Christine Labrie, à Sherbrooke; et Sol Zanetti et Catherine Dorion, à Québec. À l'occasion, ils feront le don d'une journée de salaire à des organismes environnementaux de leur circonscription.

