Québec solidaire dépose un projet de loi pour que le Québec s'engage à la carboneutralité pour 2050

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La responsable solidaire en matière d'Environnement, Alejandra Zaga Mendez, a déposé un projet de loi ce jeudi matin afin d'engager le gouvernement du Québec à atteindre la carboneutralité pour 2050.

« 2030 c'est demain matin en matière de lutte aux changements climatiques. La CAQ ne respecte pas ses propres cibles et prend du retard, il faut se fixer un nouvel objectif pour ne pas manquer le bateau : la carboneutralité en 2050. Pourquoi un projet de loi? Ça rend le gouvernement responsable devant la loi », déclare Alejandra Zaga Mendez, députée solidaire de Verdun.

La cible de réduction de GES du Québec pour 2030 est de 37,5% et avec les Caquistes au pouvoir, on n'est absolument pas en marche pour l'atteindre. Il faut passer à la prochaine vitesse et le Québec doit prendre des engagements sérieux pour 2050. Il y a un consensus scientifique et politique pour la carboneutralité en 2050.

Le Québec doit affirmer son leadership en environnement

« Avec l'élection de Donald Trump, ça s'annonce mal pour la lutte aux changements climatiques. Le Québec doit demeurer un leader, c'est notre devoir d'amener les autres plus loin. Dans ses politiques, la CAQ dit viser la carboneutralité pour 2050, mais si le gouvernement est sérieux quant à cet objectif, il doit l'inscrire dans la loi. On s'entend que de s'engager à minimalement ne pas empirer la crise climatique, c'est la moindre des choses », affirme Alejandra Zaga Mendez.

Le projet de loi #794 prévoit d'inscrire dans la Loi sur la qualité de l'environnement que le Québec a pour cible la carboneutralité d'ici 2050 et de préciser que le gouvernement s'engage à prendre les mesures de réduction des émissions nécessaires pour y arriver.

Par « carboneutralité », on entend une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont entièrement compensées par l'absorption de ces gaz au cours d'une certaine période.

