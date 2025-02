Québec solidaire dépose un projet de loi pour la création d'un réseau scolaire commun

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et le responsable solidaire en matière d'Éducation, Sol Zanetti, mettent au jeu une proposition audacieuse afin que tous les enfants du Québec aient accès à une éducation de qualité et plus égalitaire, peu importe le revenu de leurs parents ou les résultats dans leur bulletin scolaire.

« Au Québec, on a un système scolaire injuste, on a une école à trois vitesses : le public régulier, le public avec les projets particuliers et le privé subventionné. Comment on trie les élèves? Avec leur bulletin et le salaire de leurs parents. Moi je rêve d'un autre Québec. Un Québec où les parents qui ont des plus petits salaires n'ont pas à annoncer à leur fille qu'elle ne pourra pas faire la concentration volleyball comme ses coéquipières ou qu'un élève qui a des notes moins bonnes pendant une phase difficile ne devra pas quitter son programme de musique où il trouve sa motivation pour venir à l'école le matin », affirme Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, qui se fait une fierté d'être issue de l'école publique québécoise.

Le projet de loi #895 en bref :

regrouper au sein d'un réseau scolaire commun les écoles publiques primaires et secondaires ainsi que les écoles privées qui accepteront d'arrêter la sélection sur les notes, le comportement, la confession religieuse ou le sexe;

mettre fin au financement public des écoles privées ayant choisi de ne pas intégrer le réseau commun;

rendre accessibles les projets particuliers à tous les élèves qui le souhaitent et interdire tout processus de sélection des élèves dans les écoles du réseau commun;

prévoir les mêmes conditions de gratuité et de financement au sein de l'ensemble des écoles de ce réseau.

« Au Québec, nous avons l'école la plus inégalitaire au Canada et la CAQ n'a pas de plan. La logique de marché et du "au plus fort la poche" n'a pas sa place à l'école. Il est temps de rallier les forces et d'avoir un réseau scolaire commun afin de garantir l'égalité des chances pour tous les élèves », affirme Sol Zanetti, responsable solidaire en matière d'Éducation.

Une étroite collaboration avec École ensemble

Le projet de loi solidaire est grandement inspiré du Plan pour un réseau scolaire commun du groupe citoyen École ensemble présenté en 2022. Ses représentants font appel à tous les partis politiques à collaborer sur ce projet de loi important.

« Force est de constater que les Québécois et les Québécoises se rendent compte que la cohésion sociale est mise à mal par notre système scolaire qui divise. Il y a une préoccupation autour du vivre ensemble et du français langue commune qui regroupe également tous les partis politiques. Pour avoir une culture commune au Québec, il faut une école commune. On souhaite que toutes les formations politiques participent activement à étudier le projet de loi », affirment Stéphane Vigneault et Anne-Marie Boucher du groupe citoyen École ensemble.

Un sondage CROP publié mardi révélait que 85% des Québécoises et des Québécois appuient la proposition de réseau scolaire commun. On y apprend également que de plus en plus de gens croient que les écoles financées publiquement ne devraient pas choisir les élèves sur la base de leurs résultats scolaires avec 68% en 2022 et 76% en 2024.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]