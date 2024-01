Québec solidaire demande l'abolition des pénalités aux rentes de retraite pour les personnes aînées invalides

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le député de Québec solidaire et responsable en matière de Finances, Haroun Bouazzi, a déposé hier une pétition de plus de 5000 signatures réclamant l'abolition des pénalités aux rentes de retraite des prestataires d'une rente d'invalidité.

« Les personnes qui bénéficient d'une rente d'invalidité n'arrêtent pas de travailler par choix, mais bien parce qu'un handicap les en empêche. Chacun à leur tour depuis plus de 20 ans, les gouvernements péquistes, libéraux et caquistes ont maintenu cette discrimination systémique, entraînant l'appauvrissement des personnes aînées et en situation de handicap qui vivent déjà souvent en situation de précarité », dénonce M. Bouazzi.

Le député solidaire rappelle que cette pénalité touchait plusieurs dizaines de milliers de personnes aînées en situation de handicap, qui voyait leur rente de retraite diminuer de 18 à 24% si elles avaient perçu une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans, et qu'un nouveau régime instauré depuis janvier 2024 ne leur est guère plus favorable, le gouvernement les considérant toujours de façon similaire aux personnes ayant choisi volontairement de prendre une retraite anticipée. En août dernier, le gouvernement de la CAQ a décidé de contester la décision du Le Tribunal administratif du Québec jugeant discriminatoires les dispositions appliquant cette pénalité, décision qui a toutefois été contestée par le gouvernement de la CAQ en août dernier.

« Le dépôt de cette pétition est le fruit d'une importante mobilisation de la société civile qui lutte depuis des années pour remédier à cette terrible injustice. Québec solidaire joint sa voix à celle de Moelle et Motricité Québec, des Invalides au Front et de l'ensemble des groupes mobilisés sur cet enjeu pour appeler François Legault à faire du Québec un lieu plus inclusif et juste en annulant ces pénalités », conclut M. Bouazzi.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465, [email protected]