Québec solidaire demande à la Caisse de dévoiler le REM 2.0

MONTRÉAL, le 23 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, exhorte la CAQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec à respecter leur promesse et à dévoiler immédiatement le plan révisé du REM de l'Est qui est attendu depuis plusieurs mois.

"Les citoyens ont assez attendu: la CAQ et la Caisse doivent rendre public sur-le-champ leur plan révisé pour le trajet du REM de l'Est promis pour début 2022 et initialement prévu pour fin 2021. La Caisse a eu amplement le temps d'entendre les doléances des différents quartiers qui craignent les impacts négatifs d'une structure aérienne dans leur milieu de vie. Qu'elle mette cartes sur table dès maintenant, car les gens ont hâte de voir s'ils ont été entendus", a déclaré M. Leduc, responsable du dossier du REM pour Québec solidaire, rappelant que le plan révisé du REM de l'Est est incontournable pour démarrer le BAPE, une étape importante d'évaluation neutre du projet.

Face au tollé suscité par le tracé aérien, la Caisse a monté les attentes en promettant une révision du projet de transport collectif. Que ce soit le défigurement du centre-ville, la destruction d'une bonne partie du parc Morgan ou l'horreur prévue sur la rue Sherbrooke, de nombreux problèmes ont été soulevés en lien avec le REM de l'Est.

"Les gens de l'Est méritent mieux"

"Le projet du REM de l'Est est très controversé et la CAQ doit arrêter de jouer à l'horloge en espérant que la mobilisation s'amenuise! Plus la CAQ repousse le projet, plus l'impatience gronde! L'Est de Montréal est victime d'une carence historique de développement, notamment en matière de transport collectif. Ce n'est pas parce qu'on manque de projets de développement que la population va accepter n'importe quoi: les gens de l'Est méritent mieux", conclut le député solidaire.

Rappelons que plusieurs manifestations ont eu lieu dans les derniers mois, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve et dans Mercier-Est, afin de critiquer les impacts négatifs de la structure aérienne ainsi que la présence de la Caisse de dépôt et placement dans le projet.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Stéphanie Guévremont, directrice des communications, Aile parlementaire de Québec solidaire, (418) 473-2579 ou [email protected]