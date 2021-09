Québec solidaire convainc les partis de dire non aux subventions pétrolières

QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Québec solidaire a réussi l'impossible mercredi en fin de journée en ralliant le gouvernement caquiste, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois autour d'une motion présentée à l'Assemblée nationale par la députée de Québec solidaire responsable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Émilise Lessard-Therrien, demandant à Ottawa d'éliminer toute subvention et aide financière aux entreprises pétrolières et gazières.

« Ça fait 12 ans que Québec solidaire attend ce moment: tous les partis de l'Assemblée nationale se sont unis aujourd'hui pour dire non aux subventions pétrolières et gazières. C'est un moment historique, c'est extrêmement rare qu'une motion du mercredi soit adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On se réjouit de voir que sur l'enjeu de l'environnement, on arrive à faire reconnaître l'importance de poser des gestes concrets et forts. J'éprouve énormément de fierté envers ma formation politique et envers ma collègue Émilise! » affirme Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

Afin de transmettre le message de front commun au gouvernement fédéral, une copie de la motion adoptée à l'unanimité lui sera envoyée.

« Au début de la session parlementaire, nous avons dit que l'environnement serait notre priorité et aujourd'hui on livre la marchandise en faisant un gain concret. Il faut que l'argent des Québécoises et des Québécois soit investi dans la transition, dans la mobilité durable, dans les travailleurs, dans l'adaptation, dans la préservation des milieux naturels et dans le soutien des États les plus vulnérables, mais plus jamais dans des énergies qui appartiennent au passé », affirme Émilise Lessard-Therrien.

Libellé de la motion:

Que l'Assemblée nationale prenne acte qu'il n'y a présentement aucun projet d'exploitation ou d'exploration d'hydrocarbures à l'étude au Québec;

Qu'elle constate que l'acceptabilité sociale n'a pas été démontré au Québec pour de nouveaux projets d'exploitation ou d'exploration pétroliers ou gaziers;

Qu'elle exprime ses inquiétudes de voir l'augmentation de la production pétrolière et gazière de l'Ouest canadien interférer avec les efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques;

Que l'Assemblée nationale demande au nouveau gouvernement canadien de réduire en vue d'éliminer rapidement toute subvention et aide financière aux entreprises pétrolières et gazières

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]