Québec reconnaît l'engagement d'Alain Roy en lui remettant le Prix de la justice 2024

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a décerné hier soir le Prix de la justice du Québec 2024 à M. Alain Roy, notaire émérite et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Plus haute distinction honorifique attribuée dans le milieu juridique, le Prix de la justice du Québec a été remis lors d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale, en présence de l'honorable Manon Savard, juge en chef du Québec, ainsi que de nombreux invités, proches, collègues et membres de la communauté juridique venus saluer l'apport du lauréat.

Lauréat 2024 : M. Alain Roy

Depuis plus de trente ans, M. Alain Roy consacre sa carrière à la modernisation du droit de la famille au Québec. Président du Comité consultatif sur le droit de la famille et auteur du rapport phare de 2015, il est considéré comme l'un des principaux architectes de la vaste réforme législative adoptée entre 2021 et 2024, touchant notamment la filiation, la parentalité, la procréation assistée et l'union parentale. Par ses travaux, ses interventions publiques et son accompagnement de plusieurs ministres de la Justice, il a contribué de façon déterminante à rendre la justice plus accessible, plus humaine et mieux adaptée aux réalités des familles d'aujourd'hui. Humaniste engagé, pédagogue primé et auteur d'ouvrages de référence, il est reconnu pour son action en faveur des droits des enfants, des personnes vulnérables et, plus récemment, des droits des animaux.

Citations

« Par son ardeur au travail, son sens profond de la justice et son engagement constant envers les enfants et les familles du Québec, Me Alain Roy a contribué à transformer durablement notre droit. Son apport à la réforme du droit de la famille est exceptionnel et son influence continuera de guider nos institutions pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous honorons non seulement un juriste d'une rare intégrité, mais aussi un citoyen profondément engagé envers le bien commun. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je reçois ce prix avec humilité et reconnaissance. Il me rappelle le chemin parcouru et les nombreux échanges qui l'ont rendu possible. La réforme du droit de la famille s'est construite dans ce dialogue, à la lumière des réalités vécues, en plaçant l'enfant au centre des préoccupations et des orientations. Je souhaite partager cette reconnaissance avec celles et ceux qui ont contribué à ces avancées et qui, chaque jour, font vivre les valeurs de justice au cœur de nos institutions. »

Alain Roy, lauréat du Prix de la justice 2024

Informations complémentaires

Le Prix de la justice du Québec reconnaît l'apport remarquable d'une personne qui, par son action, favorise un meilleur accès à la justice pour tous ou qui contribue à faire progresser le système de justice québécois au bénéfice de la société. Sur recommandation du jury de sélection, le ministre de la Justice rend hommage au lauréat en lui remettant la médaille du Prix de la justice, une création de l'artiste québécoise d'origine polonaise Bozena Happach.

Sous la présidence de la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, le jury est composé d'une personne du milieu de l'enseignement, M. Didier Lluelles, d'une personne représentant le milieu médiatique, M. Robert Dutrisac, et de deux personnes représentant le public, Mme Linda Goupil et Mme Léa Clermont-Dion.

Depuis sa création le 4 juin 1990, le Prix de la justice a souligné l'apport exceptionnel de 28 personnalités québécoises, soit 12 femmes et 16 hommes.

Lien connexe

Pour plus d'information sur le Prix de la justice du Québec et les lauréats des années antérieures : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/justice/prix-justice

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]