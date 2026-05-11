Appuis financiers pour un meilleur soutien des personnes victimes d'infractions criminelles

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de 550 000 $ pour la réalisation de 11 projets visant à mieux accompagner les personnes victimes d'infractions criminelles dans l'ensemble du Québec.

Les sommes proviennent du Fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (FAAPVIC) et sont accordées dans le cadre du Programme de soutien visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.

Cette année, les projets soutenus offriront notamment des outils en matière de dépistage du contrôle coercitif ainsi que des formations pour les médiateurs familiaux et les intervenants psychosociaux. Ils contribueront aussi à améliorer l'accompagnement destiné aux hommes victimes ainsi que l'intervention auprès des personnes particulièrement vulnérables, comme les femmes en situation de handicap.

Grâce à ces initiatives, les organismes financés pourront développer des pratiques mieux adaptées aux réalités du terrain et offrir des services qui répondent encore mieux aux besoins des personnes victimes.

Citation

« Au cours des dernières années, nous avons agi pour adapter notre système de justice en fonction des besoins des personnes victimes. Nous reconnaissons le rôle indispensable des organismes qui travaillent sur le terrain pour nous permettre d'atteindre cet objectif essentiel. C'est grâce à l'expertise, à l'engagement et à l'approche humaine des intervenants du milieu que les personnes victimes peuvent se sentir mieux écoutées, mieux soutenues et plus en confiance à travers leur parcours judiciaire et leur rétablissement. Nous sommes fiers de soutenir financièrement des initiatives novatrices qui contribuent à améliorer de façon continue l'accompagnement offert aux personnes victimes d'infractions criminelles. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Information complémentaire

Le FAAPVIC a été institué au ministère de la Justice du Québec en 1988. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et au Code criminel ainsi que de sommes liées au partage des produits de la criminalité.

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Pour obtenir plus de renseignements : Programme de soutien visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source: Julien Garon, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]