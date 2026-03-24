Québec poursuit son appui à la réhabilitation de terrains contaminés sur le territoire de la ville de Montréal

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce son soutien à la Ville de Montréal dans la réhabilitation de nouveaux terrains contaminés sur son territoire. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Un investissement de 13,5 millions de dollars assurera la continuité de la collaboration établie depuis 2018 avec la Ville de Montréal. Cette collaboration a permis de finaliser ou d'entamer 78 projets de réhabilitation de terrains municipaux et privés contaminés. Ces interventions, quant à elles, ont permis ou sont en voie de remettre en état 572 342 mètres carrés de terrains, soit l'équivalent de plus de 450 piscines olympiques. La valeur des investissements potentiels rendus possibles grâce à ces travaux est estimée à plus de 993 millions de dollars.

Citations :

« Le soutien des projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos villes et municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Réhabiliter des terrains contaminés, c'est ouvrir la porte à un immense potentiel de développement économique pour Montréal. Ce sont des projets qui attirent des investissements, qui créent de l'activité et qui redonnent vie à des secteurs entiers. Derrière chaque site remis en état, il y a des quartiers qui se transforment et une qualité de vie qui s'améliore concrètement pour les citoyens. Notre gouvernement est au rendez-vous pour accompagner Montréal dans ces transformations essentielles. C'est en posant des gestes concrets, un à un, qu'on bâtit une métropole plus forte, plus verte et plus humaine. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Chaque terrain qu'on remet en état, c'est un terrain sur lequel on peut bâtir des logements, des commerces et des entreprises. Ce soutien du gouvernement du Québec nous permet de rendre les terrains disponibles rapidement. C'est exactement ce type de collaboration dont Montréal a besoin pour débloquer et livrer des projets pour les Montréalaises et les Montréalais. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Faits saillants :

La subvention de 13,5 millions de dollars provient du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État à même les sommes perçues dans le cadre de l'application du Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés et excavés.

Liens connexes :

Sources : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

des Infrastructures

Tél. : 581 998-7583 Jean-Philippe Labre

Attaché de presse

Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale

et de l'Action communautaire

et ministre responsable de la Métropole

et de la région de Montréal

514 618-5167

[email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la

Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991 Équipe des relations de presse

Direction des communications

Ministère des Affaires municipales

et de l'Habitation

418 691-2015, poste 83746

[email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs