Québec poursuit ses investissements dans la biénergie pour soutenir la transition énergétique

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier à Énergir pour la mise en œuvre d'un programme d'aide financière au bénéfice de ses clients pour l'implantation de systèmes de chauffage biénergie (électricité-gaz naturel) dans les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel. La biénergie est une solution efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), optimiser l'utilisation des ressources énergétiques et soutenir le réseau électrique lors des périodes de pointe hivernales.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement de 163,4 millions de dollars permettra à Énergir de déployer son propre programme d'aide financière destiné à encourager l'implantation de systèmes de chauffage utilisant l'électricité comme source d'énergie principale et le gaz naturel comme source d'appoint. Plus de 11 000 ménages et près de 450 bâtiments commerciaux et institutionnels devraient en bénéficier. Les réductions d'émissions de GES estimées sont de près de 55 000 tonnes d'équivalent CO₂ par année, soit l'équivalent d'environ 17 275 voitures de moins sur les routes. Les économies d'énergie prévues atteignent plus de 600 000 gigajoules, ce qui correspond à la consommation moyenne annuelle d'environ 8 300 résidences québécoises.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir des programmes porteurs comme celui-ci, qui permettra de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en ayant un impact concret sur la demande énergétique au Québec. En effet, cette solution de chauffage nous permettra de contribuer à une meilleure utilisation de notre énergie lors des périodes de pointe. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Avec le déploiement de notre programme de biénergie, nous simplifions les démarches administratives pour accélérer la réalisation des projets. Notre accompagnement intégré facilite la prise de décision et rend les solutions énergétiques plus accessibles, tout en soutenant des projets concrets et rapides. Cette initiative illustre pleinement notre rôle d'énergéticien et notre engagement à contribuer à la transition énergétique du Québec. »

Jerry Joseph, directeur exécutif, Expérience client et géothermie, Énergir

Faits saillants :

Cette subvention s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui prévoit des efforts accrus en matière d'efficacité énergétique, pour une meilleure gestion de la pointe hivernale et pour la réduction des émissions de GES.

La subvention répond à l'objectif d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments québécois prévu dans le Plan pour une économie verte 2030 et le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Elle permettra, du même coup, de rendre disponible plus d'énergie pour la décarbonation du Québec et son développement économique.

Le programme d'Énergir est en vigueur depuis le 1er avril 2026 et il remplace les mesures gouvernementales suivantes, uniquement pour ses clientèles : Chauffez-vert (volet passage à la biénergie électricité-gaz naturel) et ÉcoPerformance (volet implantation biénergie secteur commercial et institutionnel).

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Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs