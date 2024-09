Québec offre gratuitement le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les groupes prioritaires en milieu d'hébergement

QUÉBEC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Dans la foulée des efforts menés ces derniers mois pour bonifier le Programme québécois d'immunisation (PQI), le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, en conformité avec les avis du Comité sur l'immunisation du Québec, annoncent la gratuité du vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour la clientèle prioritaire en milieu d'hébergement afin de minimiser le risque de complications et les hospitalisations fréquentes.

Ce programme de vaccination gratuit s'adresse aux personnes les plus à risque soit, les personnes de 60 ans et plus résidant en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et en ressource intermédiaire-soutien à l'autonomie des personnes âgées (RI-SAPA) ainsi que les personnes de 75 ans et plus vivant en résidence privée pour aîné (RPA). Précisons que les vaccins contre le VRS, à l'instar des vaccins contre l'influenza et la COVID-19, seront offerts dès cet automne dans les résidences par les équipes mobiles des établissements de santé. Ce vaccin sera également disponible dans les Points de service locaux pour les résidents souhaitant s'y déplacer afin de recevoir leur vaccination automnale.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus très contagieux et responsable d'infections aux voies respiratoires et aux poumons. Il peut causer une infection plus importante ou aggraver des conditions médicales déjà existantes, ce qui peut entraîner une hospitalisation et même le décès.

Citations :

« Nous avons à cœur d'offrir aux Québécoises et Québécois une protection accrue contre le virus respiratoire syncytial dans un souci de prévention et pour éviter les complications ainsi que les décès. Il s'agit d'un pas de plus dans l'approche de notre gouvernement en matière de prévention, selon la vision exprimée dans le Plan santé. En rendant ce vaccin gratuit pour la clientèle prioritaire en milieu d'hébergement, on vise une immunisation contre cette infection ainsi qu'une réduction des complications qui y sont associées. J'encourage toutes les personnes admissibles à profiter de cette occasion pour se prévaloir des doses offertes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'offre de vaccination gratuite contre le virus respiratoire syncytial est une excellente nouvelle pour continuer de joindre celles et ceux qui sont les plus vulnérables dans notre communauté. C'est l'expression de notre engagement à nous assurer de la parfaite santé de la population, mais aussi un moyen efficace pour réduire la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Je remercie toutes les équipes ainsi que les professionnels de la santé qui se mobilisent pour aider les groupes ciblés à demeurer en bonne santé. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Soulignons que l'infection par le VRS est saisonnière. Le virus apparaît généralement à l'automne et circule habituellement jusqu'au printemps.





Rappelons que l'administration d'un traitement préventif chez les bébés sera également disponible à partir de cet automne.





Comme pour tous les programmes en immunisation, cet ajout découle des recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Immunisation contre les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) | Gouvernement du Québec (quebec.ca/VRS)

