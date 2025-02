Québec octroie plus de 4 M$ pour soutenir l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite

QUÉBEC, le 19 fév. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de plus de 4 M$ pour la réalisation de 21 projets.

Cette aide du gouvernement du Québec permettra aux entreprises sélectionnées d'amorcer ou de poursuivre l'adaptation numérique de leur modèle d'affaires. Ces entreprises représentent près d'une centaine de médias écrits répartis partout au Québec.

Le Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite vise à soutenir l'amorce ou la poursuite de l'adaptation numérique des médias écrits. La somme est accordée en vertu de la prolongation du Programme, annoncée en octobre 2019, dans le Plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec.

Demandeur Médias visés Montant accordé MediaQMI inc. Journal de Montréal et Journal de Québec 400 000 $ Les Éditions Blainville Deux-Montagnes inc. L'Éveil, Le Nord Info, Infos Mirabel, La Voix et Infos Laurentides 109 460 $ 9369-0055 Québec inc. (2M.Media - le Courrier Laval) Le Courrier Laval 81 948 $ Media Cult Mtl inc. CultMtl.com 127 075 $ Mishmash Media inc. L'Actualité 400 000 $ NumériQ inc. Le 24 h 306 734 $ Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) Le Quotidien/Le Progrès (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Droit (Gatineau/Ottawa), La Voix de l'Est (Granby), La Tribune (Sherbrooke), Le Soleil (Capitale-Nationale) 400 000 $ Néomédia EnBeauce.com 315 150 $ La Presse (2018) inc. La Presse 400 000 $ Les Éditions du Joyeux-Drille inc. (journal Le Carrefour) Le Carrefour de Québec 46 213 $ Trium Médias inc. Le Lac-Saint-Jean, L'Étoile du Lac, Le Nouvelles Hebdo, Journal Le Réveil 400 000 $ Le Devoir inc. Le Devoir 357 464 $ The Record The Record 41 925 $ La Converse La Converse 236 117 $ L'Express Drummondville inc. L'Express Drummondville 216 476 $ Méliormédia inc. (Le Peuple Lotbinière) Le Peuple Lotbinière 60 320 $ Les Éditions Info Dimanche inc. Les Éditions Info Dimanche inc. 162 500 $ EST MÉDIA Montréal EST MÉDIA Montréal 48 818 $ 9040-9681 Québec inc. (Bulletin Aylmer) Bulletin Aylmer 80 588 $ Pontiac Printshop Ltd (The Equity) The Equity 27 699 $ La compagnie d'édition André Paquette inc. L'ARGENTEUIL 37 824 $

Citations

« Les sommes annoncées sont une démonstration supplémentaire du soutien de notre gouvernement envers la presse écrite. Le marché des médias est en constante évolution et ces sommes leur permettront d'accroître la portée de l'information régionale et nationale tout autant que leur compétitivité. Au final, ce sont aussi les citoyens et les citoyennes qui en bénéficieront. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec continue de soutenir les entreprises de la presse écrite dans leurs initiatives de transformation numérique. Les entreprises médiatiques d'ici font preuve d'une grande inventivité et se montrent à la hauteur des défis du contexte numérique. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants

Depuis la mise en œuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 158 projets ont été soutenus et plus de 165 médias de toutes les régions du Québec ont ainsi été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 28,7 M$.

Une somme de 30 M$ sur 5 ans a été octroyée lors du budget du Québec 2024-2025 pour la poursuite de l'aide aux médias.

Les projets d'adaptation numérique soutenus par le Programme sont variés et peuvent consister, par exemple, en la refonte d'une plateforme Web, en l'implantation d'une application mobile ou encore, en l'intégration de nouvelles pratiques journalistiques et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques, comme des vidéos et des balados.

