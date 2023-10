Québec octroie 2 M$ à la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs pour développer la chasse et la pêche

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer qu'une somme de 2 millions de dollars est accordée à la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs.

Cette aide financière permettra de soutenir le fonctionnement et le développement du réseau des zones d'exploitation contrôlée (zecs) de chasse et de pêche. Elle contribuera notamment à l'entretien des chemins déjà utilisés, de manière à faciliter l'accès au territoire et à ses ressources pour les utilisateurs des zecs.

Cette subvention est issue des fonds prévus pour soutenir le développement des activités de plein air dans le cadre du Plan budgétaire 2023-2024 du gouvernement du Québec, qui ont été bonifiés de 5 millions de dollars en mars 2023.

Citations :

« Notre territoire regorge de trésors naturels, que nous avons la responsabilité de conserver pour les générations futures. En annonçant cette aide financière, notre gouvernement vise à en faire profiter un maximum de Québécois, et à recruter de nouveaux chasseurs et pêcheurs qui contribueront à leur tour à la mise en valeur de notre patrimoine naturel. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous accueillons favorablement cette annonce du ministre, qui permettra la poursuite de notre mission d'assurer l'accès au territoire et la mise en valeur du patrimoine naturel exceptionnel du Québec, notamment par les activités fauniques, mais aussi par une foule d'activités récréatives. Les zecs sont des acteurs de développement économique régional durable et de conservation de la nature, et nous sommes fiers de collaborer avec le Ministère à la réalisation de notre mission commune. »

Guillaume Ouellet, président de la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs

