MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Québec Net Positif dévoile aujourd'hui les résultats de la deuxième édition du Baromètre de la transition des entreprises, l'enquête la plus complète sur l'action climatique des entreprises du Québec à laquelle s'ajoute un nouvel Indice de transition. Pour réaliser cette importante étude, Québec Net Positif a mandaté la firme de recherche Léger qui a mené celle-ci auprès de 596 dirigeant.e.s d'entreprises québécoises, entre le 18 août et le 13 septembre 2023.

Le nouvel Indice de transition offre une vue d'ensemble de l'engagement des entreprises envers l'action climatique. L'Indice de transition moyen pour 2023 est de 32,4 ce qui signifie que les entreprises du Québec mettent en œuvre moins du tiers des actions climatiques souhaitables dans leurs opérations, leurs chaînes de valeur, leur culture organisationnelle et pour s'adapter aux changements climatiques. Si une entreprise mettait tout en œuvre dans ces quatre composantes clés pour être parfaitement alignée sur une trajectoire de transition bas carbone son résultat serait de 100. L'Indice de transition révèle que 7% des entreprises du Québec ont un indice de 71 et plus; 11% entre 50 et 70; 21% entre 31 et 49; 25% entre 20 et 30 et 35 % moins de 20. Si l'Indice de transition met en lumière l'ampleur des défis, ce deuxième Baromètre permet aussi de tracer les contours des conditions gagnantes pour progresser vers une économie sobre en carbone.

« Grâce au Baromètre et au nouvel Indice de transition, il est dorénavant possible de suivre l'évolution de la mise en œuvre d'actions climatiques par les entreprises de l'ensemble du Québec, des plus petites aux plus grandes, en passant par les PME. Les résultats révèlent des pistes concrètes pour aider les entreprises à s'engager avec succès dans l'importante transformation économique en cours », souligne Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif.

La culture organisationnelle et le facteur humain constituent des leviers incontournables pour s'engager avec succès dans la transition. Cette composante est celle qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des entreprises. Comparativement à l'Indice de transition moyen de 32,4, l'Indice moyen est significativement plus élevé chez les entreprises qui comptent sur les facteurs suivants : Expertise environnementale à l'interne ou à l'externe (58,2), comparativement à l'indice des entreprises qui déclarent ne pas compter sur une telle expertise (25,0) Équipe de direction engagée (41,3), au fait des risques (39,0) et surtout, au fait des bénéfices et des occasions d'affaires de la transition (42,8) Conseil d'administration engagé (49,6), au fait des risques (47,1) et au fait des bénéfices et des occasions d'affaires de la transition (49,1)





Cette composante est celle qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques au sein des entreprises. Comparativement à l'Indice de transition moyen de 32,4, l'Indice moyen est significativement plus élevé chez les entreprises qui comptent sur les facteurs suivants : Les clients constituent la principale source de pression qui incite les entreprises à réduire leurs émissions de GES (33%), une hausse significative comparativement à 18% en 2022.





(33%), une hausse significative comparativement à 18% en 2022. Les deux principaux éléments qui déclenchent le passage à l'action des entreprises sont les préoccupations et les idées des employés et des gestionnaires à égalité avec la situation mondiale face à l'environnement/la crise climatique (35%).





sont les préoccupations et les idées des employés et des gestionnaires à égalité avec la situation mondiale face à l'environnement/la crise climatique (35%). Les dirigeant.e.s sont plus conscient.e.s des impacts et des risques des changements climatiques et de l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone.

La perception du risque a presque doublé en 2023 avec 23% des répondants qui déclarent que les changements climatiques et l'accélération de la transition présentent énormément ou assez de risques comparativement à 12% en 2022.





La perception du risque a presque doublé en 2023 avec 23% des répondants qui déclarent que les changements climatiques et l'accélération de la transition présentent énormément ou assez de risques comparativement à 12% en 2022. L'écart marqué entre la volonté d'agir et le passage à l'action perdure. Alors que 82% des dirigeant.e.s estiment qu'il est urgent de réduire les émissions de GES, 68% s'estiment bien outillé.e.s pour agir et 57% déclarent mettre en œuvre au moins une action climatique au sein de leurs opérations.





Alors que 82% des dirigeant.e.s estiment qu'il est urgent de réduire les émissions de GES, 68% s'estiment bien outillé.e.s pour agir et 57% déclarent mettre en œuvre au moins une action climatique au sein de leurs opérations. Parmi les actions climatiques mises en œuvre liées aux opérations, l'étude révèle une tendance à la hausse de l'optimisation de la gestion de l'énergie (30% vs 22%) et l'optimisation des transports (29% vs 22%). Ces aspects constituent les deux plus importantes sources d'émissions de GES de l'économie québécoise.

« Les changements climatiques et leurs répercussions sociales et économiques constituent sans l'ombre d'un doute l'un des enjeux les plus importants de notre époque. Notre économie et nos entreprises doivent s'adapter à de nouvelles réalités et pour cela, elles doivent pouvoir se baser sur des données fiables afin de pouvoir mesurer leur progrès et l'évolution de leur stratégie. Le baromètre de Québec Net Positif est donc un outil essentiel. Chez BMO, soutenir nos clients et tout l'écosystème économique du Québec dans cette transition est une priorité. Il était donc tout naturel pour nous de soutenir ce projet. » Grégoire Baillargeon, Président, BMO Groupe Financier, Québec.

Québec Net Positif remercie ses partenaires : BMO et Investissement Québec; ses collaborateurs : Banque du développement du Canada (BDC), Cascades, Hydro-Québec et PME Montréal Est-de-l'Ile; ainsi que le Fonds de solidarité FTQ et les experts CASACOM, Ciblexpert et Futur Simple pour leur soutien.

