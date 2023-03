Québec met en place des services de sage-femme à Gaspé

QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, sont fiers d'annoncer que des services de sage-femme seront offerts dans la région de Côte-de-Gaspé.

Grâce au soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS) pourra procéder à l'embauche d'une sage-femme à temps plein à Gaspé et enrichir l'équipe interdisciplinaire œuvrant au sein du projet de périnatalité sociale.

Cette sage-femme participera aux diverses activités de la maison de périnatalité ainsi qu'à l'implantation des services de sage-femme au sein de la communauté de Gaspé, notamment en amorçant des suivis de grossesse complets.

Ce projet novateur est attendu par la communauté depuis plusieurs années. Il est appuyé par plusieurs partenaires médicaux et communautaires locaux. Il met à profit différents professionnels afin de répondre aux besoins en matière de services périnataux dans la région.

« Il est crucial pour nous d'améliorer l'accès aux services d'une sage-femme pour les nouveaux parents. Nous avons à cœur de soutenir concrètement la prestation de ce type de services et nous reconnaissons la valeur ajoutée de ces professionnelles au sein de notre réseau de santé et de services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Cette annonce démontre que nous sommes à l'écoute des besoins de la population de la région, et notamment à ceux des jeunes familles, qui sont au cœur du dynamisme de nos communautés. Je me réjouis d'ailleurs de constater l'importance que notre gouvernement accorde au travail effectué par les sages-femmes, et tout particulièrement ici en Gaspésie, où ce service suscite un intérêt grandissant auprès des parents. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Gaspé et des environs. Plus de familles pourront ainsi bénéficier d'une option supplémentaire de services de périnatalité de proximité, ici même, dans leur communauté, dans un contexte intime et personnalisé, tout en bénéficiant d'un encadrement rassurant. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Rappelons qu'en 2021, le CISSS a soutenu un projet avec des partenaires communautaires afin de répondre à un appel d'offres ministériel et de développer une maison de périnatalité. Le projet visait à mettre en place des services intégrés et interdisciplinaires incluant des services de sage-femme. Le MSSS a choisi de soutenir le projet de Gaspé avec la volonté qu'une sage-femme rejoigne l'équipe à court terme.

