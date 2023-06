Québec lance une démarche de cocréation visant la modernisation du Règlement sur les exploitations agricoles

QUÉBEC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance les travaux de cocréation visant à moderniser le Règlement sur les exploitations agricoles (REA). C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

Mené par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le chantier de cocréation a été lancé aujourd'hui dans le cadre d'une webdiffusion ayant pour objectif de présenter la démarche et de répondre aux questions des participants. Le chantier de cocréation, qui s'échelonnera jusqu'à l'automne prochain, prévoit diverses activités visant à informer, consulter et engager plus activement les parties qui sont prioritairement concernées par la modernisation du REA. Le chantier portera sur quatre thématiques : installations d'élevage et de stockage; gestion de la fertilisation; réflexion sur les bassins versants; et introduction d'autres activités (exemple : l'aquaculture et la culture en serre).

Ce chantier réunira des représentants de plus de 75 organisations, d'ordres professionnels et d'autres groupes d'intérêt du secteur agricole, du milieu de la recherche, des municipalités, des organismes environnementaux, notamment du domaine de l'eau, ainsi que des représentants des communautés autochtones. Il vise à ce que toutes les parties concernées par la modernisation réglementaire puissent expliquer leurs préoccupations et leurs enjeux, puis discuter des solutions les plus adaptées à leur réalité. Les activités permettront des échanges entre personnes provenant de différents domaines et serviront de base pour le nouvel encadrement du secteur agricole.

Citations :

« Le gouvernement du Québec a à cœur d'optimiser la réglementation environnementale en réponse aux enjeux soulevés par le milieu, tout en tenant compte de la réalité agricole d'aujourd'hui. Nous avons confiance en l'important travail de concertation qui sera réalisé dans le cadre de cette démarche avec les partenaires pour arriver à des modifications réglementaires. Avec celles-ci, le gouvernement accélérera le pas pour protéger l'environnement et favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement, contribuant ainsi à la transition vers un Québec plus vert et prospère. Je remercie l'ensemble des personnes qui participent au chantier de cocréation qui débute aujourd'hui. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement et le milieu agricole sont fermement engagés pour accélérer le virage vers une agriculture plus durable. L'adhésion de nos entreprises à l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, qui reconnait et récompense les gains environnementaux, le démontre clairement. Cette démarche collaborative sera l'occasion d'assurer la protection des milieux sensibles tout en laissant une place aux pratiques agricoles durables pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La modernisation du Règlement sur les exploitations agricoles est un important chantier pour le Québec, notamment pour la protection des ressources en eau et l'atteinte d'un meilleur état de santé des écosystèmes. Les connaissances et les pratiques agroenvironnementales, de même que nos connaissances sur l'eau et l'environnement en général, ont grandement évolué depuis l'adoption de ce règlement. Ce chantier est donc une occasion à saisir pour tous les acteurs du milieu agricole, les groupes environnementaux, les organisations municipales, les ordres professionnels et les autres regroupements concernés, dont les communautés autochtones, que je remercie de contribuer au développement d'une agriculture plus saine partout au Québec. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Entré en vigueur en juin 2002, le REA a pour objectif d'assurer la protection de l'environnement, particulièrement celle de l'eau et du sol, contre la pollution causée par certaines pratiques agricoles.

La démarche de cocréation déployée pour la modernisation du REA est inspirée de celle mise en œuvre en 2020 pour la mise à jour du Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, qui a maintes fois été saluée par la centaine de personnes qui y ont participé. Il s'agit d'une approche créative et innovante, misant sur l'interdisciplinarité et l'intelligence collective, pour faire émerger de nouvelles solutions grâce à la collaboration et au partage entre des personnes d'horizons différents, mais concernées par un même sujet. Cette démarche s'inscrit aussi en cohérence avec l'engagement du gouvernement du Québec à consulter plus activement le public.

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Sophie J. Barma Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 581 993-5016 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs