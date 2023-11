Québec investit près de 6 M$ à Chapais et à Chibougamau pour construire 12 résidences pour travailleurs et leurs familles

CHAPAIS, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, M. Denis Lamothe, a annoncé aujourd'hui le début de la construction de 12 résidences à Chapais et à Chibougamau dans le cadre du projet pilote de la Société d'habitation du Québec (SHQ) visant à loger des travailleurs et leurs familles en Jamésie. Il s'agit d'un investissement gouvernemental de 5,8 M$.

Précisément, six résidences de type duplex seront érigées, soit trois à Chapais et trois à Chibougamau. La livraison est prévue au début de l'été 2024.

Rappelons qu'un budget de 87,7 M$ avait été prévu au Plan économique 2021-2022 pour la construction de résidences en Jamésie. L'objectif est de favoriser l'installation permanente de travailleurs et de leurs familles en Jamésie et d'ainsi contribuer à l'essor économique de cette région.

Citations :

« Je suis très fière de souligner la construction de ces premières résidences, qui découle d'un engagement pris dans le Plan économique 2021-2022. Voilà une autre initiative innovante qui vient répondre au besoin de logements, particulièrement à Chapais et à Chibougamau. Notre gouvernement continue de demeurer proactif dans la recherche de solutions en habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'attractivité du Nord-du-Québec. En développant une offre d'habitation durable, nous pourrons loger les travailleurs et travailleuses temporaires, mais également attirer une main-d'œuvre permanente qui permettra l'essor de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ces deux chantiers sont bénéfiques pour nos villes jamésiennes. Je tiens à souligner le dynamisme des municipalités et localités de notre région. Grâce à ces résidences, de nouvelles familles et de nouveaux travailleurs participeront au développement économique de notre région. Notre gouvernement est fier d'y contribuer. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Ce projet pilote s'inscrit dans les interventions de la municipalité pour offrir une diversité et une qualité de logements à l'ensemble des citoyens désirant vivre chez nous. »

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

« Cette réalisation représente bien plus que des structures de béton et de bois. Elle représente un investissement dans notre avenir, dans la croissance de nos collectivités, dans l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et est le point de départ pour attirer de nouveaux résidents qui contribueront à l'enrichissement de la communauté. »

Caroline Belleau-Poirier, conseillère municipale et mairesse suppléante de Chapais

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

