Québec investit pour la restauration et la création de milieux humides et hydriques dans la région de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une somme de 40 000 $ pour la réalisation de deux projets dans la région de Chaudière-Appalaches. Ce soutien financier est offert dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Les deux projets, sélectionnés dans le cadre du volet 1 du programme, visent la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

Les projets financés dans la région sont les suivants :

Restauration de la rivière Fourchette à Saint-Patrice-de-Beaurivage , par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (20 000 $);

, par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (20 000 $); Restauration du ruisseau du Marais à Sainte-Marie , par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (20 000 $).

Citations :

« La conservation de nos milieux humides et hydriques est au cœur de nos priorités. Cela passe bien évidemment par la protection et l'utilisation durable, mais également par la restauration et la création de ces milieux. Le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques permettra, à terme, de restaurer des milieux humides et hydriques altérés et d'en créer de nouveaux, ce qui sera bénéfique pour tous. Ces écosystèmes nous offrent de nombreux bienfaits, comme ceux d'atténuer les crues lors d'inondations ou de protéger la qualité de notre eau en alimentant les nappes souterraines. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis enchanté de constater que deux projets proposés par le Comité de bassin de la rivière Chaudière sont retenus. Le COBARIC fait figure de pionnier au Québec, étant le tout premier organisme de bassin versant à avoir vu le jour. Près de 30 ans plus tard, je constate tout le dynamisme de cette organisation qui poursuit sa mission, notamment par la restauration et la création de milieux humides et hydriques ici, dans la région de Chaudière-Appalaches. Merci à mon collègue Benoit Charette de cet important appui. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques vise à restaurer des milieux humides et hydriques ou à en créer de nouveaux pour compenser les pertes qui n'ont pu être évitées. Il encourage, du même coup, le développement de l'expertise québécoise dans le domaine.

Depuis le lancement du programme (premier et deuxième appel à projets), 528 883 $ ont été versés pour soutenir la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques (volet 1), et 2 431 984 $ ont été octroyés afin de soutenir la réalisation de tels projets (volet 2). Pour le volet 1, les projets doivent être réalisés un an après la signature de la convention, tandis que, pour le volet 2, ce délai est de trois ans.

Pour ce troisième appel à projets, 278 884 $ ont été versés dans différentes régions du Québec pour des projets visant à soutenir la réalisation d'études de préfaisabilité de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques (volet 1), et 34 360 $ ont été octroyés afin de soutenir la réalisation de tels projets (volet 2).

En février dernier, le gouvernement du Québec a annoncé une révision de son Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques afin de permettre le dépôt de projets en continu jusqu'au 31 mars 2025. Il a par ailleurs assoupli les critères du programme, pour permettre un accès élargi à l'enveloppe disponible de 113 millions de dollars via son Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État.

La mise en œuvre du programme constitue l'une des obligations fixées dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés.

Ce programme contribue aussi à l'atteinte de l'une des cibles de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, soit celle visant à conserver et à restaurer les milieux aquatiques.

Rappelons qu'on demande aux promoteurs d'éviter ces milieux sensibles et de favoriser les projets dont les impacts sont les plus minimes possible. Des mesures de compensation sont prévues lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de leur porter atteinte. Prenant généralement la forme de contributions financières, ces compensations sont calculées en considérant les particularités régionales du territoire concerné, l'état initial des milieux affectés, l'impact du projet sur ceux-ci et la superficie affectée.

Liens connexes :

Pour s'informer davantage sur le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm.

Pour s'informer sur la conservation des milieux humides et hydriques :

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm.

Twitter

Facebook

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351



Florence Plourde Attachée de presse du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches Tél. : 418 670-5939 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs