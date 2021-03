Québec investit plus de 109 millions de dollars pour renforcer les infrastructures de recherche en milieu universitaire

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est heureuse d'annoncer aujourd'hui, conjointement avec M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, une aide financière de 109 251 000 $ aux universités et aux centres de recherche affiliés aux hôpitaux universitaires, pour la réalisation de 38 projets d'innovation. Les sommes accordées par le gouvernement du Québec permettront à ces établissements de maintenir leur capacité de recherche et d'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie.

À eux seuls, les projets issus des réseaux de l'enseignement supérieur représentent un investissement de 86,2 millions de dollars. Les projets relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l'Économie et de l'Innovation obtiennent respectivement des financements de 21,3 millions de dollars et de 1,7 million. À cet investissement de plus de 109 millions de dollars s'ajoutent celui du gouvernement du Canada et celui des autres partenaires, portant l'investissement global dans les établissements du Québec à près de 280 millions.

« J'aimerais souligner la qualité des projets retenus dans le cadre du programme Fonds d'innovation. Ces projets démontrent toute la volonté et l'ambition qui animent le réseau de l'enseignement supérieur québécois. Je suis certaine qu'ils contribueront à positionner avantageusement le Québec de demain sur la scène mondiale. Ces investissements offriront la possibilité aux étudiants, professeurs et chercheurs de poursuivre leurs travaux dans des environnements à la fine pointe de la technologie et de rivaliser avec l'ensemble des universités et des centres de recherche du monde. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Plus que jamais, nous avons besoin d'innovation en matière de santé, et c'est vers la recherche que nous devons d'abord nous tourner pour favoriser son développement. Que ce soit du côté du traitement des maladies ou simplement pour faire une meilleure prévention, il nous faut miser sur le travail de nos chercheuses et de nos chercheurs pour améliorer nos pratiques et optimiser notre gestion des ressources au sein du réseau. Ce financement s'avère donc une excellente nouvelle qui vient nous donner un peu d'espoir en cette période de défis majeurs pour l'organisation des services de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nos chercheurs ont besoin d'infrastructures de recherche et d'équipements de pointe pour mener à bien leurs travaux et réaliser les découvertes qui généreront les innovations de demain. C'est le mandat que nous nous donnons comme gouvernement : appuyer les projets québécois en leur fournissant les meilleures conditions technologiques et scientifiques qui soient. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Les 38 projets québécois retenus dans le cadre du concours 2020 de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI), se partageront des investissements totalisant 280 millions de dollars.

La participation au cofinancement des programmes de la FCI est une initiative conjointe du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l'Enseignement supérieur (MES).

Les projets québécois retenus ont fait l'objet d'un examen de pertinence par des comités directeurs composés de représentants des ministères concernés. Ils seront inscrits au Plan québécois des infrastructures du secteur de la recherche.

Le Québec est la seule province à s'être dotée d'un processus de sélection et d'évaluation des projets soumis par les établissements québécois. Tous ces projets ont fait l'objet d'une évaluation scientifique coordonnée par les fonds de recherche du Québec ainsi que d'une évaluation de pertinence dans les ministères concernés.

Le prochain concours du Fonds d'innovation aura lieu en 2023.

