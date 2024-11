Québec investit 92 M$ supplémentaires pour accélérer la construction de logements

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, est heureuse de confirmer que le Québec investit 92 M$ afin de construire de nouveaux logements au Québec.

Cette somme fait partie des 184 M$ sur 4 ans que consacrera le Québec pour construire davantage de logements, comme l'a annoncé le ministre des Finances dans sa mise à jour économique, le 21 novembre dernier.

Cet investissement du Québec fait suite à une bonification de l'enveloppe du Fonds pour accélérer la construction de logements.

Le 9 novembre 2023, les gouvernements du Canada et du Québec avaient annoncé qu'ils investiraient chacun une somme de 900 M$, ce qui, jusqu'ici, a permis d'accélérer la construction de 8 000 logements abordables au Québec en seulement un an, dont 500 seront réservés aux personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Ces logements sont bâtis par l'entremise de toute une gamme de programmes et de leviers financiers chapeautés par la Société d'habitation du Québec.

Citations

« Notre gouvernement met tout en œuvre pour accélérer la construction de logements au Québec. L'une de ces actions est de collaborer avec le gouvernement fédéral pour obtenir notre juste part des sommes disponibles pour la construction de logements abordables. Pour une deuxième année consécutive, nos négociations nous permettent d'investir pour mieux loger les ménages québécois. Ces sommes supplémentaires seront mises à profit pour lancer davantage de chantiers et construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis heureux d'annoncer que les négociations avec le gouvernement fédéral ont été fructueuses. Le Québec obtient sa juste part des fonds fédéraux, et ce, sans condition et dans le respect de ses champs de compétence et de ses priorités. Ce montant s'ajoute au financement prévu à l'entente de novembre 2023 et il nous offre la latitude pour financer les projets que nous priorisons. Encore une fois, cette entente est la preuve qu'avec de la bonne volonté et dans le respect de leurs compétences propres, le Québec et le fédéral peuvent collaborer à l'atteinte d'objectifs communs. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants

En combinant l'annonce d'aujourd'hui et celle du 9 novembre 2023, c'est près de 2 G$ qui auront été prévus depuis un an afin d'accélérer la construction de logements au Québec.

Dans sa mise à jour économique du 21 novembre dernier, le gouvernement du Québec a prévu 208 M$ pour favoriser l'accès au logement : 184 M$ sur 4 ans seront injectés afin d'accélérer la construction de nouveaux logements; 17,8 M$ sur 4 ans permettront d'attribuer 500 nouvelles unités du Programme de supplément au loyer Québec aux jeunes quittant le système de protection de la jeunesse; 6,2 M$ sur 4 ans permettront d'accroître la capacité d'intervention du Tribunal administratif du logement.



À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]