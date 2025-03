Québec injecte 1,8 M$ pour soutenir des projets de mise en valeur et d'aménagement du territoire

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce qu'un montant de 1 801 783 $ est octroyé, pour l'année 2024-2025, afin de financer plusieurs projets d'aménagement dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public.

Dans l'ensemble du Québec, ce sont 28 initiatives locales qui recevront ainsi une aide financière pour l'implantation ou l'expansion d'aménagements publics et communautaires. La liste complète des projets sélectionnés se trouve en annexe.

Le Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 pour appuyer la mise en œuvre du Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Ces deux initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public. Ce programme est doté d'une enveloppe de 24 M$ sur quatre ans pour soutenir différents projets de la part de municipalités, de petites et moyennes entreprises, d'organismes à but non lucratif et de communautés autochtones.

« Source de fierté et de richesse collective, le territoire public québécois constitue un véritable joyau pour les générations actuelles et futures. Comme gouvernement, nous avons la responsabilité d'en favoriser la mise en valeur durable afin d'appuyer le développement socioéconomique des communautés et d'en augmenter l'accès pour la population. Les 28 projets financés cette année vont en ce sens et s'ajoutent aux nombreuses autres initiatives déjà soutenues. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Le volet 2 du Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, ayant pour objectif le soutien aux aménagements publics et communautaires, a fait l'objet de six appels de propositions jusqu'à maintenant, soit deux par année. Les 28 initiatives dévoilées aujourd'hui ont été retenues à la suite des cinquième et sixième appels tenus en 2024.

Un septième appel de propositions est en cours, et ce, jusqu'au 31 mai 2025. La sélection des projets admissibles sera effectuée avant le 30 juin 2025.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS (2024-2025)

Programme d'aide à la mise en valeur du territoire public − volet 2

Région

administrative Organisme Nom du projet Montant

accordé Gaspésie−Îles-

de-la-Madeleine Communauté maritime

des Îles-de-la-Madeleine Amélioration de l'accessibilité - Secteur

Sandy Hook 195 923 $ Gaspésie−Îles-

de-la-Madeleine Communauté maritime

des Îles-de-la-Madeleine Amélioration de l'accessibilité - Secteur

Grande Échouerie 30 000 $ Saguenay−Lac-

Saint-Jean MRC du Fjord-du-

Saguenay Stationnements hivernaux (2) 47 875 $ Saguenay−Lac-

Saint-Jean MRC du Fjord-du-

Saguenay Amélioration d'une structure (Pont) 55 438 $ Capitale-

Nationale MRC de Charlevoix-Est Mise à niveau des installations sanitaires -

Secteur des Palissades 29 335 $ Capitale-

Nationale Association de plein air du

secteur des Pieds-des-

Monts Amélioration de l'accès à la montagne de la

Noyée 18 030 $ Bas-Saint-

Laurent MRC de Témiscouata Élargissement de la passerelle du Touladi

(piéton-cycliste) 200 000 $ Montérégie SNAP Québec Étude archéologique préalable à des

plantations - Île Sainte-Thérèse 12 112 $ Côte-Nord Municipalité de Blanc-

Sablon Agrandissement d'un stationnement 13 673 $ Saguenay−Lac-

Saint-Jean Association des

compagnons de chalets

d'hiver Stationnement 7 000 $ Estrie Zec Louise-Gosford Amélioration de chemins multiusages sur le

territoire de la zec Louise-Gosford 13 850 $ Abitibi-

Témiscamingue MRC de Témiscamingue Construction/amélioration d'un chemin

d'accès à 15 nouveaux sites de villégiature 55 000 $ Lanaudière Société de

développement des parcs

régionaux de la Matawinie Aménagement de secteurs de ski hors-

piste 16 284 $ Abitibi-

Témiscamingue MRC de Témiscamingue Construction/amélioration d'un chemin

d'accès à 19 nouveaux sites de villégiature

- Secteur chemin Lafrenière 196 577 $ Capitale-

Nationale Camp école Kéno inc. Amélioration du chemin multiusage Joseph-

Perthuis, phase 1 200 000 $ Mauricie Ville de La Tuque Aménagement d'une voie d'accès rustique

au lac Dugré avec aire de stationnement 18 754 $ Laurentides Corporation du Parc du

Poisson-Blanc Ouverture de 20 nouvelles voies

d'escalade, sentiers d'accès et relais 70 000 $ Laurentides Municipalité de Chute-

Saint-Philippe Moderniser/améliorer certaines sections de

sentiers 20 000 $ Laurentides MRC des Pays-d'en-Haut Réhabilitation et sécurisation d'un réseau

de sentiers pédestres 25 000 $ Laurentides MRC des Laurentides Construction/amélioration d'un chemin

multiusage du parc Éco-Laurentides 90 300 $ Capitale-

Nationale Club des Hauteurs de

Charlevoix inc. Remplacement de la bande de roulement et

ajout de signalisation - pont H033-083 16 600 $ Mauricie Ville de La Tuque Construction d'un chemin multiusage de

classe V dans le secteur du lac Parent 86 679 $ Abitibi-

Témiscamingue Municipalité de Moffet Zone récréotouristique au sud du lac

Chevreuil 200 000 $ Capitale-

Nationale MRC de Charlevoix-Est Construction d'un cabinet sanitaire

extérieur 12 000 $ Lanaudière Municipalité de

Mandeville Installation d'une plate-forme d'observation

et d'un stationnement près du lac McGrey 27 250 $ Laurentides Communautés Vianatur

inc. Projet de marina/halte nautique 104 400 $ Abitibi-

Témiscamingue Ville de Belleterre Amélioration du chemin multiusage menant

au lac Thibault-Devlin 14 703 $ Abitibi-

Témiscamingue 9062-6763 Québec inc.

(érablière Tem-Sucre) Réfection de chemin sur 1,8 km 25 000 $



TOTAL : 1 801 783 $

