Québec inaugure les nouveaux secteurs de la pneumologie et de la cardiologie de l'Hôpital de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Le député de Joliette, François St-Louis, a procédé, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration des secteurs de la pneumologie et de la cardiologie du Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL). L'amélioration des infrastructures fait partie des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec, afin de rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyens et citoyennes.

de gauche à droite: Caroline Ducharme, directrice des services multidisciplinaires, CISSS; Stéphanie Télémaque, cheffe des activités respiratoires, CHDL – CISSS; Véronique Ménard, cheffe des services ambulatoires et de la médecine de jour, CHDL – CISSS; Mélanie Gignac, directrice adjointe des services multidisciplinaires, CISSS; Pascalle Perreault, directrice des services de santé physique de proximité, CHDL – CISSS; Dr Simon Kouz, chef du département de médecine spécialisée, CISSS; François St-Louis, député de Joliette; Maryse Poupart, présidente-directrice générale, CISSS; Renelle Nicoletti, co-présidente du CA de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière; Stéphanie Morin, co-présidente du CA de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière; Philippe Ethier, président-directeur général adjoint, CISSS (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Santé)

Ces nouveaux pavillons de soins en pneumologie et en cardiologie permettent d'offrir des aires de consultations et des laboratoires plus propices à la confidentialité et confortables pour les patients et patientes. Les travaux ont aussi permis l'acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie qui faciliteront notamment la télémédecine.

Citations :

« Nous poursuivons la modernisation des infrastructures de notre réseau de santé, l'un des éléments phares de notre Plan santé. Le nouveau pavillon de cardiologie et de pneumologie du Centre hospitalier de Lanaudière permet d'offrir à la population de la région des milieux de soins mieux adaptés, ainsi que des environnements de travail plus attrayants pour le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis vraiment heureux et fier de voir le résultat de ces travaux de modernisation. Nous avons, dans notre région, un besoin en services de santé et en services sociaux grandissant qui nécessite des installations plus spacieuses, adaptées et modernes. De plus, avec ces nouveaux équipements, nous pourrions attirer de nouveaux professionnels de la santé pour appuyer l'équipe déjà en place. C'est une très bonne nouvelle pour notre communauté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé fort sur ce projet. Je remercie particulièrement la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ainsi que tous les donateurs pour leurs contributions. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Précisons que ces travaux, qui ont été réalisés dans le cadre d'une campagne majeure lancée par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, s'inscrivent dans une démarche visant à moderniser les infrastructures du CHDL.





Plus de 4,2 millions $ ont été investis dans la réalisation de ce projet. De ce montant, 657 000 $ proviennent des donateurs de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, le reste étant financé par le gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039