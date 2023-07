Québec franchit une nouvelle étape dans le projet d'agrandissement de l'urgence et de l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Pierre-Boucher

LONGUEUIL, QC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, annoncent aujourd'hui que le projet d'agrandissement de l'urgence et de l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Pierre-Boucher franchit une nouvelle étape avec l'approbation de son dossier d'opportunité afin d'améliorer l'accès et la qualité des soins pour les citoyens et citoyennes de la région.

Il s'agit d'une nouvelle étape majeure afin que le projet puisse passer à la phase du dossier d'affaires. Concrètement, en plus de détailler l'option immobilière retenue, cette étape permettra de confirmer plusieurs paramètres du projet, notamment le coût et l'échéancier.

Rappelons que le projet consiste en un agrandissement de 26810 m² de l'Hôpital Pierre-Boucher qui sera connecté au bâtiment existant avec un bloc de liaison. Un réaménagement de 350 m² est aussi prévu. Par ailleurs, l'agrandissement accueillera une urgence de 54 civières ainsi qu'une zone d'évaluation rapide de 10 fauteuils. Une unité d'hospitalisation brève (UHB) de 24 lits ainsi que des espaces polyvalents transitoires (ambulatoires, clinicoadministratifs, d'enseignement et de soutien) viennent compléter le projet. Ce bâtiment permettrait ensuite l'ajout d'étages supplémentaires.

Ce projet, qui vise à améliorer l'expérience des patients et patientes ainsi que la qualité des milieux de soins pour les citoyens et citoyennes de Longueuil tout en augmentant l'attractivité et la rétention du personnel, s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du ministre de la Santé, Christian Dubé. Rappelons qu'offrir des milieux de soins modernes, mieux adaptés aux besoins de la population et attrayants pour le personnel est l'un des éléments phares de son Plan santé.

« Je suis heureux de cette nouvelle étape que nous franchissons dans le dossier d'agrandissement de l'urgence et de l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Pierre-Boucher, qui se trouve d'ailleurs dans ma circonscription de Taillon. C'est une démarche indispensable qui vise à améliorer et moderniser nos infrastructures hospitalières. Ce projet aura une incidence très positive sur la qualité des soins offerts aux gens de Longueuil et des environs, ainsi que sur l'environnement de travail des professionnel(le)s de la santé. Notre gouvernement a à cœur d'accroître les investissements dans l'amélioration des infrastructures en santé pour offrir à la population des milieux de soins sécuritaires et adaptés. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« Ce projet d'agrandissement de l'urgence et de l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Pierre-Boucher est d'une très grande importance pour l'amélioration des soins offerts à l'ensemble de la communauté de la Montérégie. Chaque étape que nous franchissons dans ce projet est une excellente nouvelle pour nos citoyens et citoyennes qui pourront bientôt bénéficier davantage de soins de qualité. C'est un projet majeur et porteur d'avenir pour la Montérégie. Je suivrai avec une attention particulière toutes les autres étapes de sa réalisation. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie

Parmi les effets positifs attendus par la concrétisation de ce projet, mentionnons l'amélioration des conditions de pratique du personnel et de la qualité des services médicaux offerts à la population régionale desservie par cette installation.





Un montant de 17,5 millions $ est alloué pour la réalisation du dossier d'affaires.





Selon les prévisions, la réception avec réserve des travaux est prévue pour le printemps 2029.





La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet.

