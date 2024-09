Québec finance la mise à niveau de l'aéroport régional de Val-d'Or

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ainsi que le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, confirment l'octroi d'une somme de 3 698 675 $ l'aéroport régional de Val-d'Or pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires.

Ce montant permettra de rénover le stationnement des aéronefs et les voies de circulation adjacentes, ainsi que de remplacer l'entièreté de l'éclairage.

Il s'agit de travaux essentiels à la poursuite des activités de l'aéroport régional de Val-d'Or, lequel est non seulement l'un des plus importants aéroports régionaux du Québec, mais également un actif important pour le développement économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Le Québec est vaste et le transport aérien joue un rôle essentiel pour parcourir notre territoire. Il permet de relier nos communautés et de soutenir le développement des entreprises qui s'établissent dans nos régions et font vivre leur économie. La mise à niveau des infrastructures de l'aéroport de Val-d'Or sera bénéfique pour toute l'Abitibi-Témiscamingue, tant sur le plan économique que pour la mobilité. Je salue le dynamisme de l'équipe de l'aéroport, qui travaille activement à assurer les meilleurs services pour le bien de la population et les entreprises de la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'investissement dans la réfection des infrastructures de l'aéroport de Val-d'Or témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir le développement régional et à renforcer les liens entre nos communautés. Grâce à sa piste de 10 000 pieds, cet aéroport joue un rôle stratégique en facilitant les liaisons avec Montréal et Québec, en desservant les régions éloignées du Nord et en soutenant les entreprises locales ainsi que les services essentiels comme les transports aéromédicaux et la protection des forêts. Cette initiative est un atout majeur pour l'Abitibi-Témiscamingue et tout le Québec, contribuant à la croissance socioéconomique de notre région. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les mesures qu'annonce aujourd'hui notre gouvernement permettront de sécuriser les infrastructures aéroportuaires de Val-d'Or. Au fil du temps, Val-d'Or est devenu le pôle majeur entre le nord et le sud du Québec, et l'investissement que fait notre gouvernement vient confirmer l'importance économique de celui-ci. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« L'aéroport régional de Val-d'Or, c'est tout un écosystème qui gravite autour du développement économique, incluant celui du Grand Nord, qui occupe une place prépondérante dans les activités aéroportuaires de notre établissement. Notre piste de 10 000 pieds sert aussi pour le dégagement de vols internationaux et l'entraînement de plusieurs grandes organisations. Nous sommes donc ravis de procéder aux travaux de réfection aéroportuaires. »

Isabelle Yergeau, présidente de l'aéroport régional de Val-d'Or

Faits saillants

Le coût total du projet est évalué à 14 794 700 $.

L'aide financière est en cohérence avec la Politique de mobilité durable - 2030, qui vise notamment à offrir des infrastructures aéroportuaires sécuritaires répondant aux besoins de la population.

