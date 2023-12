Québec fera construire 500 logements sociaux et abordables supplémentaires par Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, annonce des subventions additionnelles d'un montant totalisant 87,5 M$ répartis à parts égales au Fonds de solidarité FTQ et à Desjardins pour la construction de nouvelles unités de logements sociaux et abordables ou la rénovation d'unités dans le but de pérenniser les loyers abordables. Ces sommes s'ajoutent aux 175 M$ déjà consentis aux deux organisations pour la réalisation de projets d'habitation.

Rappelons qu'en avril 2023 le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins annonçaient que l'objectif initial de réaliser 2 000 logements pour 350 M$ allait être surpassé avec près de 3 000 logements prévus.

Fort de ce succès, le gouvernement du Québec ajoute un montant de 87,5 M$ pour un total de 500 nouveaux logements abordables annoncés dans le Budget 2023 du gouvernement du Québec.

« Le partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins est une autre initiative qui fonctionne à plein régime et qui démontre comment nous cherchons à tisser des liens entre les acteurs dynamiques et capables d'apporter des solutions. Avec ces nouveaux partenaires innovants, on surmonte ensemble les défis du marché, on simplifie le financement et on s'assure d'une livraison rapide et efficace des projets. Cela fait partie des gestes que pose le gouvernement du Québec pour favoriser l'accès au logement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« À nouveau, Desjardins est fier de faire équipe avec le Gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ afin de soutenir la réalisation de 500 nouvelles unités d'habitations abordables. Il s'agit d'un geste concret qui illustre le rôle clé de Desjardins dans le développement des communautés et une démonstration éloquente de notre volonté à faire partie de la solution à la crise du logement. »

Guy Cormier, Président et chef de la direction Mouvement Desjardins

« En tant qu'investisseurs d'impact, nous voulons changer les choses pour le mieux, incluant offrir un toit à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi l'immobilier durable est au cœur de nos priorités. Je suis donc fière que le Fonds de solidarité FTQ s'associe à nouveau au gouvernement du Québec, aux côtés de Desjardins, pour livrer encore plus de logements abordables dans le cadre de notre entente. Nous sommes en mesure de rapidement déployer les projets en présentant des solutions concrètes, grâce à nos nombreux partenaires sur le terrain et plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement immobilier »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

Fait saillants

En juin 2022, le gouvernement du Québec a accordé 175 M$ au Fonds de solidarité FTQ et la même somme à Desjardins pour la réalisation de projets d'habitation.

Ces derniers se sont engagés à rendre disponibles 2 000 logements abordables et sociaux sur un horizon de 3 ans.

En avril 2023, le gouvernement du Québec et ses deux partenaires annonçaient que l'objectif initial était en voie d'être dépassé : Plus de 1 400 logements étaient en cours de financement grâce au Fonds de solidarité FTQ. Aujourd'hui, le Fonds vise la réalisation de quelque 1500 unités d'ici 2025, auxquelles s'ajoutent les 250 nouvelles unités annoncées. Desjardins prévoyait rendre disponibles 1 500 logements dans 14 régions du Québec

En décembre 2023, le gouvernement du Québec octroie 87,5 M$ pour construire 500 nouveaux logements abordables supplémentaires.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

