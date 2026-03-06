Québec encourage la philanthropie auprès des organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer un soutien à 48 organismes à but non lucratif dans leurs démarches pour assurer leur autonomie et leur sécurité financière dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

Grâce à ce programme, les organismes qui ont réalisé des collectes de fonds reçoivent une aide financière totalisant 6 557 440 $. Ce montant sert à bonifier les dons collectés par les organismes, qu'ils proviennent de citoyens, d'entreprises ou de fondations. Les dons ainsi que les sommes ajoutées par le gouvernement du Québec sont ensuite versés dans un fonds spécial dédié à chaque organisme. Ce fonds génère des rendements chaque année, ce qui contribue à assurer la stabilité financière des organismes à long terme.

« La philanthropie culturelle représente un levier important pour la pérennité de notre écosystème culturel. Le gouvernement du Québec répond présent lorsqu'il s'agit d'appuyer les efforts de diversification des revenus de nos organismes culturels, permettant à ceux-ci d'innover et de rayonner davantage. Fort de la bonification de l'enveloppe de Mécénat Placements Culture annoncée dans le dernier budget, je suis fier de pouvoir mieux soutenir nos organismes culturels, et ce, dès cette année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fier de contribuer, au sein d'un gouvernement engagé, à renforcer les outils et les programmes qui soutiennent la vitalité de nos organismes culturels. Je tiens aussi à saluer la générosité des philanthropes, dont l'engagement profondément humain permet la réalisation de projets créatifs et innovants. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications et député de la Côte-du-Sud

Créé en 2005, le programme Mécénat Placements Culture permet aux organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications d'être plus stables financièrement et de continuer à offrir des services de qualité à la population.

L'enveloppe disponible pour le programme est passée de 5 M$ à 6 M$ annuellement en 2025.

La subvention maximale annuelle qui peut être accordée par le programme est de 500 000 $.

Programme Mécénat Placements Culture

