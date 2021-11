Québec En Alerte - Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test le 17 novembre 2021

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) informe la population qu'un test du système Québec En Alerte sera effectué le 17 novembre 2021, à 13 h 55, à l'occasion d'une journée de tests qui aura lieu dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.

Un message d'essai sera diffusé à la télévision, à la radio, sur les appareils sans fil compatibles connectés à un réseau LTE, sur le site Internet ainsi que sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram du MSP. Il a pour but de sensibiliser la population à l'affichage de l'alerte et à son signal sonore. Ce message précisera qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens.

Le système Québec En Alerte informe rapidement la population dans l'éventualité où elle devrait se mettre à l'abri ou adopter un comportement de sécurité en raison, par exemple, d'un risque d'explosion, d'un risque chimique, d'une tornade ou d'une autre menace à la vie. Ce système permet aussi la diffusion d'une alerte AMBER visant à alerter la population en transmettant rapidement de l'information cruciale lorsqu'un enfant est enlevé et que les autorités craignent pour sa vie.

Il n'est pas possible de se désabonner de ce service essentiel et ce ne sont pas tous les citoyens qui reçoivent le test d'alerte sur leur téléphone sans fil. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible et connecté à un réseau LTE au moment où l'alerte est lancée.

Québec En Alerte constitue un moyen complémentaire aux médias traditionnels, aux médias sociaux et aux autres outils d'alerte aux citoyens dont disposent les municipalités et les intervenants d'urgence.

Il est à noter que les messages d'alerte au public sont diffusés simultanément en français et en anglais afin qu'un maximum de personnes puissent comprendre le message.

Faits saillants :

Ce système est une initiative pancanadienne. Depuis avril 2018, lorsque les alertes ont commencé à être diffusées également sur les téléphones cellulaires, plus d'une centaine d'alertes d'urgence ont été transmises avec succès à travers le pays et ont permis de sauver des vies d'une menace certaine.

Les radiodiffuseurs, les compagnies de télécommunication et les fournisseurs de services sans fil ont l'obligation, en vertu de décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de diffuser les messages d'alerte à la population.

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de diffuser les messages d'alerte à la population. Grâce à Québec En Alerte, le MSP est en mesure de diffuser une alerte d'urgence partout au Québec ou de cibler une région en particulier.

Le MSP a la responsabilité de procéder à des tests techniques de façon périodique afin de s'assurer du bon fonctionnement du système dans une optique d'amélioration continue. Les tests constituent une étape importante pour garantir la sécurité de tous.

Ce test contribuera aussi au développement technologique visant à établir une base de référence pour les prochaines générations d'alertes d'urgence et l'adaptation du système d'alerte aux technologies évolutives.

La diffusion d'un message d'alerte est une responsabilité partagée entre le MSP et l'ensemble des radiodiffuseurs, des compagnies de télécommunication et des fournisseurs de services sans fil. Les alertes sont diffusées à partir du Centre des opérations gouvernementales du MSP, et ce, à la demande des intervenants locaux.

