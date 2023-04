Québec diffuse la revue de littérature scientifique sur l'utilisation du Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)

QUÉBEC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs publie aujourd'hui la revue de littérature et l'orientation officielle concernant l'usage du Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).

L'orientation ministérielle relative à l'usage du Bti pour contrôler les insectes piqueurs a été élaborée afin de soutenir les analystes des directions de la gestion de la faune dans cette démarche. Cette orientation, qui s'appliquera à toute demande reçue à partir d'aujourd'hui, se base sur une importante revue de la littérature scientifique.

En résumé, l'orientation présente les nouveautés suivantes, qui seront considérées dans le traitement des demandes d'autorisation visant l'utilisation du Bti :

Des précautions supplémentaires sont préconisées afin de réduire les risques de perturbation sur les territoires occupés par des espèces menacées ou vulnérables, particulièrement les espèces insectivores;

L'utilisation du Bti dans un refuge faunique est généralement interdite, ce qui a été précisé dans la nouvelle orientation.

Qu'est-que le Bti?

Le Bti est utilisé comme agent de lutte biologique pour contrôler les insectes piqueurs, notamment les moustiques et les mouches noires. Au Québec, l'application de Bti est principalement effectuée à la demande de municipalités pour diminuer la gêne causée par ces insectes.

Le Ministère est responsable d'encadrer cette activité en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). L'autorisation requise en vertu de la LQE est soutenue par un avis faunique produit par les directions régionales de la gestion de la faune. Dans certaines circonstances, une autorisation peut être délivrée en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune lorsque l'application de Bti est réalisée dans un habitat faunique légal. De plus, l'activité peut être encadrée par d'autres mesures adaptées dans un refuge faunique ou une servitude de conservation.

Ainsi, la publication de la revue de littérature permet de rendre disponible une information scientifique à jour et de renforcer le processus d'analyse du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation. Cette dernière présente les impacts directs, indirects et cumulatifs de l'utilisation du Bti pour le contrôle d'insectes piqueurs sur des espèces non ciblées, les réseaux trophiques et les écosystèmes. La revue de littérature inclut les commentaires formulés par un comité composé de six chercheurs scientifiques indépendants mandatés par le Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies.

Vous pouvez consulter la revue de littérature scientifique et l'orientation concernant l'usage du Bti en ligne à : Utilisation du Bti et protection de la biodiversité.

