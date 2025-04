Québec dévoile son premier plan pour une économie circulaire

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Afin d'assurer la transition vers une économie verte, le gouvernement du Québec dévoile son premier Plan de mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire (FREC). Ce plan vise à accroître le taux de circularité de l'économie, améliorer la productivité des matières et réduire significativement le gaspillage alimentaire au Québec d'ici 2028. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Le plan s'accompagne d'actions qui ciblent notamment les secteurs d'activité présentant le meilleur potentiel de circularité comme l'industrie bioalimentaire, la construction, le secteur manufacturier (textiles et produits électroniques ou électroménagers), les mines et l'énergie. L'objectif de ce premier plan est de soutenir des actions en amont, comme l'approvisionnement responsable, l'optimisation des opérations et l'écoconception des produits.

Citation :

« Aujourd'hui, nous franchisons une étape majeure vers un Québec plus innovant et résilient face aux défis environnementaux, économiques et sociaux. L'économie circulaire est un moteur essentiel de la transition vers une économie verte. En repensant nos modes de production et de consommation et en valorisant les ressources en circulation, nous réduisons la pression sur nos écosystèmes, préservons nos ressources et diminuons nos émissions de gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

La FREC 2024-2028, lancée en avril 2024, est la première feuille de route en Amérique du Nord consacrée à l'économie circulaire.

la première feuille de route en Amérique du Nord consacrée à l'économie circulaire. Cette feuille de route établit un cadre de gouvernance mobilisant tous les leviers gouvernementaux pour accélérer le développement de l'économie circulaire et faire du Québec un leader mondial dans ce domaine.

Ce premier Plan de mise en œuvre regroupe 132 actions concrètes portées par 21 ministères et organismes, ce qui représente un potentiel financier de plus de 758 millions de dollars en faveur de l'économie circulaire.

En 2021, l'indice de circularité de l'économie du Québec était de 3,5 %, soit la moitié de la moyenne mondiale, qui était de 8,6 %. Cet indice reflète la proportion de ressources qui circulent en boucle dans l'économie pour produire les biens qui nous sont nécessaires.

Le PMO 2025-2028, coordonné par le MELCCFP, sera révisé et bonifié annuellement pour tenir compte des enjeux émergents et des ressources disponibles.

