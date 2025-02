Québec devance la fin du programme de bourses Perspective Québec

QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce que la dernière session d'admissibilité au programme de bourses Perspective Québec (PBPQ), initialement prévue pour l'automne 2025, sera l'hiver 2025.

Les effets inégaux dans certains domaines d'études visés ainsi que l'évolution du contexte économique incitent le gouvernement à recentrer ses efforts et à miser sur d'autres solutions pour valoriser les professions dans les services publics, comme en santé et en éducation. L'amélioration des conditions de travail et des salaires dans les réseaux publics en est un bon exemple.

Il est à noter que les étudiants déjà en cours de formation dans les programmes d'études admissibles pourront continuer de recevoir la bourse jusqu'à la fin de leur parcours d'études.

Par ailleurs, pour permettre de soutenir le dernier stage obligatoire, certains programmes d'études en santé, en services sociaux, en éducation et en éducation à l'enfance, qui étaient visés par le PBPQ, seront réintégrés dans le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires.

« Devancer la fin des bourses Perspective Québec n'est pas une décision facile, mais par souci de saine gestion des finances publiques et compte tenu des effets inégaux observés dans les divers programmes admissibles, il s'agit d'un choix responsable. Nous souhaitons plutôt miser sur d'autres solutions pour valoriser les professions, comme nous l'avons fait en améliorant les conditions de travail et les salaires des employés dans les réseaux de la santé et de l'éducation, notamment. Nous allons continuer de soutenir les étudiants dans leur parcours d'études par l'intermédiaire de l'Aide financière aux études et par le retour des bourses pour les étudiants stagiaires dans plusieurs programmes d'études. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Annoncé en 2021, le PBPQ a commencé à la session d'automne 2022.

Le programme visait à augmenter l'attraction, la persévérance et la diplomation collégiale et universitaire dans les disciplines conduisant à des professions aux prises avec une rareté de main-d'œuvre dans les services publics essentiels et dans des secteurs stratégiques pour l'économie québécoise.

Depuis le début de sa mise en œuvre, le programme a permis d'accorder 257 976 bourses, dont 106 762 au collégial et 151 214 à l'ordre universitaire, pour un montant total de 538,2 millions de dollars.

