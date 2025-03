Québec crée une cellule de diversification des marchés pour l'exportation des produits forestiers québécois

QUÉBEC, le 3 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce aujourd'hui la création d'une cellule de diversification des marchés d'exportation pour les produits forestiers québécois.

La création de cette cellule fait partie de la réponse du gouvernement du Québec face à la menace tarifaire américaine sur les importations canadiennes. Son mandat sera de rassembler des représentants et représentantes de l'industrie forestière pour identifier les actions porteuses en matière de diversification des marchés à la fois pour l'industrie et le gouvernement du Québec. L'initiative permettra d'établir un plan d'action qui pourra être intégré dans une nouvelle stratégie pour l'industrie des produits forestiers du Québec.

La cellule, sous la coordination du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, réunira le Conseil de l'industrie forestière du Québec et le Bureau de promotion des produits du bois du Québec (QWEB) en plus du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, d'Investissement Québec International et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

D'autres industriels, ministères ou organismes seront aussi invités à se greffer à la cellule selon les besoins et l'évolution du contexte.

Citation :

« Les menaces tarifaires qui planent sur le Québec nous font réaliser que le statu quo n'est plus possible : il faut diversifier notre économie en misant sur des produits innovants, mais aussi nos partenaires commerciaux. Dans ce contexte, notre priorité est de protéger l'économie du Québec et de ses régions. En diversifiant nos marchés, nous saisissons l'occasion de sortir des sentiers battus et de réduire notre dépendance au marché américain. L'imposition de tarifs est contreproductive, car elle fait mal aux consommateurs et consommatrices des deux côtés de la frontière. Il est important d'unir nos forces pour que le secteur forestier continue d'offrir des retombées positives à l'ensemble de la société québécoise. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

En 2023, le secteur des produits forestiers du Québec a exporté pour 11,3 milliards de dollars sur les marchés internationaux.

Globalement, les cinq principaux marchés pour les produits forestiers québécois sur les marchés internationaux sont les États-Unis (85 %), l'Inde (3,2 %), la Chine (3,1 %), l'Union européenne (2,5 %) et le Royaume-Uni (1,5 %).

Au Québec, le secteur des pâtes et papiers exporte à 80 % aux États-Unis, tandis que le secteur des produits du bois y exporte à 93 %.

Le secteur forestier est présent et génère des retombées économiques dans plus de 900 municipalités, soit environ 83 % des municipalités du Québec.

En 2023, l'ensemble du secteur forestier employait directement plus de 57 000 personnes au Québec.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

- x.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

Source : Stéphane Grégoire

Directeur de cabinet

Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de

la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

(418) 803-2049

[email protected] Information : Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts