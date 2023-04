Québec bonifie son soutien à l'action bénévole et lui accorde un budget total de 22,4 M$

GRANBY, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de l'action bénévole, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce un ajout de 12 millions de dollars au programme Soutien à l'action bénévole, lequel permet aux élus de l'Assemblée nationale de soutenir des interventions favorisant l'action bénévole dans leur milieu.

La ministre a profité de son passage au Centre communautaire Saint-Benoît pour en faire l'annonce en compagnie de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, d'Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air et députée de Brome-Missisquoi, de Geneviève Hébert, députée de Saint-François, et d'André Bachand, député de Richmond.

Au total, en 2023-2024, dans le contexte d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre actuel, le gouvernement attribue un budget de 22,4 millions de dollars pour soutenir cette ressource précieuse qu'est l'action bénévole. L'enveloppe permettra de soutenir les organismes communautaires dans leurs projets, contribuant ainsi au développement local et régional tout en s'inscrivant dans les orientations gouvernementales en matière d'action bénévole.

Citation

« Chaque année, 2,3 millions de personnes consacrent plus de 290 millions d'heures à de multiples causes auxquelles elles croient. C'est l'équivalent de quelque 160 000 emplois à temps plein. La bonification du programme Soutien à l'action bénévole que j'annonce aujourd'hui permettra à mes collègues députés et à moi-même d'appuyer nos communautés en matière de bénévolat. C'est notre connaissance fine de nos circonscriptions, de leurs particularités et de leurs enjeux socioéconomiques qui nous aidera à y parvenir. Nous pourrons ainsi mieux soutenir les organismes sur le terrain et reconnaître leur apport indéniable à la société québécoise. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Les organismes à but non lucratif, les organismes scolaires, les municipalités, les conseils de bande, les coopératives et les associations sont admissibles au programme Soutien à l'action bénévole. Ils doivent être immatriculés au Registraire des entreprises du Québec pour en bénéficier.

L'action bénévole au Québec est un vecteur de développement social et une assise essentielle au soutien des collectivités. Plus de 2 millions de Québécoises et de Québécois font du bénévolat chaque année au sein d'organismes et auprès des personnes les plus vulnérables de notre société.

La Semaine de l'action bénévole, qui se déroule du 16 au 22 avril 2023, est orchestrée par la Fédération de centres d'action bénévole du Québec.

Cette annonce est réalisée dans le cadre de la tournée des régions du Québec de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

