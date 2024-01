Québec autorise la modification des limites de la réserve écologique de l'Île-Brion

QUÉBEC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) confirme la prise du décret visant à modifier les limites de la réserve écologique de l'Île-Brion, conformément aux conclusions des travaux réalisés dans les dernières années à la demande de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. De plus, le MELCCFP a mis en place une nouvelle mesure de conservation pour compléter la protection de l'île Brion.

Plus précisément, la modification consiste à retirer des limites de la réserve écologique une superficie située au sud-ouest, principalement constituée des deux plus grandes plages de sable et d'une bande d'écosystème dunaire. Cette partie retranchée demeure toutefois protégée par la désignation du milieu naturel délimité sur un plan de l'Île-Brion à laquelle est ajoutée la portion qui était auparavant située hors de la réserve écologique.

Ce changement de désignation permet de maintenir la protection des espèces floristiques menacées ou vulnérables ainsi que les milieux humides sensibles aux perturbations humaines. Dans le secteur sud-ouest du territoire désormais désigné à titre de milieu naturel délimité sur un plan, la chasse hivernale aux phoques peut être autorisée. Les activités récréatives estivales légères seront permises sur certaines portions de la plage, mais la majorité de ce territoire demeurera protégé des perturbations potentielles durant la période de nidification du pluvier siffleur, une espèce menacée, qui niche uniquement aux Îles-de-la-Madeleine.

Cette démarche est conforme à l'engagement du gouvernement du Québec d'atteindre ses objectifs internationaux en matière de conservation de la biodiversité, tout cela en conciliant les aspects environnementaux, économiques, culturels et sociaux qui en découlent.

Faits saillants :

La nouvelle délimitation de la réserve écologique de l'Île-Brion est entrée en vigueur le 20 décembre 2023, de même que celle du milieu naturel délimité sur un plan de l'Île-Brion.

Rappelons que la réserve écologique de l'Île-Brion a été constituée le 29 septembre 1988 et que ce statut d'aire protégée interdit à quiconque de s'y trouver et d'y réaliser toute activité, à l'exception des personnes qui, avec l'autorisation du ministre, réalisent une activité éducative, de recherche scientifique ou liée à la saine gestion du territoire. Ce statut d'aire protégée est le plus strict de la législation québécoise.

En 2017, la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a demandé au Ministère d'autoriser la chasse aux phoques gris dans le secteur de la réserve écologique de l'Île-Brion afin de maintenir une pratique madelinienne ancestrale. En effet, dans un contexte de changements climatiques où la mise-bas de cette espèce se fait désormais sur les plages de l'île Brion, les Madelinots désiraient maintenir leur accès à cette ressource, tout en contribuant à réduire les impacts potentiels de la taille croissante de cette population sur la faune et la flore de l'île, où vivent également certaines espèces menacées ou vulnérables, et en maintenant les stocks de poissons.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a été mandaté en 2018 pour évaluer la possibilité de modifier les limites de la réserve écologique et changer le statut de protection des zones de plage pour permettre cette chasse.

Une chasse structurée aux phoques gris sur une partie de l'île, sous observation scientifique, a été autorisée par le Ministère durant les hivers 2021 à 2023.

Les observations scientifiques ainsi réalisées pendant cette période, par l'Université Laval , ont permis d'étudier les répercussions de la colonie croissante de phoques gris sur la biodiversité et les écosystèmes de la réserve écologique de l'Île-Brion, puis d'évaluer les incidences de la chasse sur la pérennité de l'espèce et de son habitat.

, ont permis d'étudier les répercussions de la colonie croissante de phoques gris sur la biodiversité et les écosystèmes de la réserve écologique de l'Île-Brion, puis d'évaluer les incidences de la chasse sur la pérennité de l'espèce et de son habitat. Depuis la modification de la réserve écologique, la chasse hivernale aux phoques gris peut être autorisée par le Ministère dans le secteur sud-ouest de l'île Brion désormais désigné à titre de milieu naturel délimité sur un plan. Ainsi, la chasse aux phoques sera possible dès la saison 2024.

modification de la réserve écologique, la chasse hivernale aux phoques gris peut être autorisée par le Ministère dans le secteur sud-ouest de l'île Brion désormais désigné à titre de milieu naturel délimité sur un plan. Ainsi, la chasse aux phoques sera possible dès la saison 2024. Conformément aux préoccupations exprimées lors des consultations sur ce dossier, les VTT ne pourront pas être utilisés durant la chasse.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

X Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs