Québec annonce une entente de principe avec la FPHQ

QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent une entente de principe avec la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) qui représente plus de 110 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence (RMU).

Cette entente vise les centres de communication santé de l'Outaouais, de la Montérégie (Groupe Alerte Santé), des Laurentides-Lanaudière et de la Mauricie-Centre-du-Québec. D'une durée de trois ans (2022-2025), celle-ci tient compte de l'amélioration des conditions de travail et d'enjeux communs aux parties, notamment en ce qui concerne l'attraction et la rétention du personnel ainsi que l'organisation du travail.

Comme dans toute négociation, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

