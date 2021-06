Québec annonce une entente de principe globale avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après la signature d'une entente de principe sectorielle, en décembre dernier, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe globale avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Ainsi, cette nouvelle entente permettrait au gouvernement de renouveler l'ensemble de la convention collective des salariées et salariés de la Fédération pour la période 2020-2023.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres. Les textes définitifs seront rédigés, au cours des prochains jours, et soumis par le syndicat à ses membres pour approbation.

Citations :

« Cette nouvelle entente de principe, qui touche près de 76 000 professionnelles en soins, démontre de nouveau toute l'importance accordée par notre gouvernement à ce secteur. Je tiens à transmettre mes remerciements à l'ensemble du personnel visé par cette entente, qui travaille jour et nuit à soigner les Québécoises et les Québécois dans toutes nos régions. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Après avoir amélioré les conditions de travail de ces ressources professionnelles, entre autres en stabilisant les équipes et en diminuant la surcharge des tâches, cette nouvelle entente, qui bonifie leur situation salariale, fait en sorte que nous pouvons maintenant regarder vers l'avant et travailler ensemble à la modernisation de notre réseau, et ce, au bénéfice de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

