Québec annonce une entente de principe globale avec la Confédération des syndicats nationaux qui représente près de 155 000 employées et employés

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle avancée majeure dans le cadre des négociations dans les secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de principe globale avec près de 155 000 employées et employés membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Cette entente globale avec l'ensemble des fédérations affiliées à la CSN vise des salariées et salariés des secteurs de la santé et de l'éducation de différentes catégories d'emplois, tels que les préposés aux bénéficiaires, les agents administratifs, les enseignants collégiaux, les agents d'intervention, les travailleurs sociaux et les éducateurs en service de garde.

De plus, cette nouvelle entente avec le plus grand regroupement d'employés et employées du gouvernement du Québec fait en sorte qu'une entente de principe a été conclue avec près de 80 % du personnel du secteur de la santé, et 98 % de celui de l'éducation.

Soulignons que le gouvernement du Québec a maintenant conclu une entente de principe avec près de 80 % des 550 000 employées et employés visés par les présentes négociations.

Les détails de cette entente demeureront confidentiels jusqu'à ce que le syndicat ait présenté celle-ci à ses membres.

Citation :

« Cette nouvelle entente de principe globale propose des bonifications salariales et des améliorations des conditions de travail, tout en respectant les contraintes budgétaires actuelles. Je désire profiter de l'occasion pour remercier non seulement l'ensemble des équipes de négociation qui nous permettent, aujourd'hui, de faire cette annonce, mais aussi tout le personnel visé par cette entente, qui offre quotidiennement des services de grande qualité aux Québécoises et Québécois, dans toutes nos régions. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

